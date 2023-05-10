NBC: Америка бьёт рекорды по вооружённому насилию — но шансы на перемены к лучшему невелики

Эпидемия вооружённого насилия продолжает терзать Соединённые Штаты: за первые месяцы 2023-го в стране было зафиксировано больше массовых убийств с применением огнестрельного оружия, чем в этом году успело пройти дней, передаёт NBC News. По инормации канала, эксперты считают, что за кризисом стоит множество факторов, вкллючая доступность оружия и последствия пандемии. Между тем, по оценке журналистов, вероятность серьёзных изменений федеральных законов, контролирующих оборот огнестрела, пока остаётся низкой.

Торговый центр неподалёку от Далласа...

МУЖЧИНА: А потом мы услышали «бах-бах-бах»!

...медицинский центр в Антланте...

МУЖЧИНА: Я видел только машины полиции и спецназа — они всё подъезжали и подъезжали, одна за другой...

...город Кливленд, штат Техас, где расстреляли соседей; вечеринка в Алабаме в честь шестнадцатилетия местной жительницы; отделение банка в Луивилле; и, наконец, начальная школа в Нэшвилле.

ЖЕНЩИНА: Как так получается, что наши дети до сих пор гибнут? Почему мы их подводим?

По подсчётам НКО «Архив вооружённого насилия», с начала нынешнего года произошло больше массовых убийств с использованием огнестрела, чем в году было дней, — 199. Под таким убийством понимают любой инцидент со стрельбой, в результате которого погибло по меньшей мере четыре человека, не считая стрелявшего.

ДЖЕЙМС ФОКС, преподаватель факультета криминалистики, юриспруденции и государственного управления Северо-Восточного университета: Я этой темой занимаюсь уже сорок лет — и такого, как в этом году, мне видеть ещё не приходилось.

Под руководством преподавателя криминалистики Джеймса Фокса в Северо-Восточном университете ведут базу данных, в которой фиксируются массовые убийства со стрельбой.

КЕЙТ СНОУ, старший корреспондент NBC News: Так почему же в этом году мы наблюдаем столько массовых убийств?

ДЖЕЙМС ФОКС: Здесь играют роль сразу несколько факторов. Во-первых, у американцев стало гораздо больше единиц оружия — объёмы продаж огнестрельного оружия растут ещё со времён пандемии коронавируса. Из-за всё той же пандемии многим американцам приходится испытывать и материальные лишения, и душевные страдания. А ещё наше общество расколото — люди озлобены, и свою злость они вымещают на ни в чём не повинных незнакомцах.

Губернатор Техаса Грег Эбботт — твёрдый сторонник владельцев оружия. Сегодня он заявил, что для решения проблемы в долгосрочной перспективе необходимо позаботиться о душевном здоровье граждан.

ГРЕГ ЭББОТТ, губернатор Техаса: В Америке наблюдается резкий рост проявлений гнева и насилия — и Техас теперь ведёт масштабную кампанию, направленную на борьбу с этим гневом и насилием путём преодоления их первопричины, то есть проблем с душевным здоровьем, которые за всем этим и стоят.

Джош Хорвиц — содиректор Центра поиска решений для сокращения вооружённого насилия при Университете Джонса Хопкинса.

КЕЙТ СНОУ: Получается, здесь играет роль сочетание разных факторов, включая не только доступность оружия, но и психологические аспекты?

ДЖОШ ХОРВИЦ, содиректор Центра поиска решений для сокращения вооружённого насилия: Факторов всегда много. В других странах тоже бывают случаи психических заболеваний, да и в видеоигры там тоже играют — но у нас огнестрельное оружие куда доступнее, чем где-либо ещё. И если взять все эти факторы риска в совокупности и прибавить к ним всё это оружие, новые образцы, магазины большого объёма, штурмовые винтовки семейства AR-15, то и получится как раз та катастрофа, которую мы сейчас наблюдаем в США.

Отдельные штаты кое-что всё же меняют: губернаторы штатов Колорадо и Вашингтон в прошлом месяце инициировали масштабные реформы законодательства, регулирующего владение огнестрельным оружием. Но федеральные власти страны по этому вопросу неизменно пребывают в тупике.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я применил уже все свои полномочия в рамках исполнительной власти, чтобы хоть чего-то самостоятельно добиться в плане огнестрельного оружия.

О том, что происходит в Вашингтоне, рассказывает наш корреспондент Ямише Алсиндор.

КЕЙТ СНОУ: Президент заявил, что теперь действия должен предпринимать уже конгресс. Стоит ли надеяться на то, что законотворцы что-то предпримут?

ЯМИШЕ АЛСИНДОР, корреспондент NBC News в Вашинтоне: В прошлом году при активном участии президента Байдена конгресс принял весьма существенные изменения в законодательство об оружии. Глава государства неоднократно призывал законодателей действовать дальше, в том числе введя запрет на штурмовые винтовки, — однако вероятность того, что республиканцы, которые контролируют палату представителей, пойдут на такой запрет, да и вообще станут дальше менять оружейные нормы, весьма невелика.

А значит, места, которые страдают от вооружённого насилия — такие, например, как город Аллен в Техасе, — продолжают опасаться, что ситуация никак не изменится.

ЖЕНЩИНА: Нам приходится через такое проходить снова и снова — но ничего не делается.

Дата выхода в эфир 08 мая 2023 года.