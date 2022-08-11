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ABC News: в США надеются, что «умное оружие» поможет снизить рост числа убийств

Материал представлен в переводе ИноТВ
Каждый день в Соединённых Штатах более 100 человек погибает от огнестрельных ранений, а самые свежие данные свидетельствуют о том, что в 2020 году было зафиксировано более 45 тысяч таких случаев — больше, чем когда-либо за полвека наблюдений, сообщает ABC News. Некоторые эксперты возлагают надежды снижение уровня насилия благодаря технологии «умного оружия» с биометрическим предохранителем. Однако, по мнению других, пока это далеко от реальности.

Сегодня мы расскажем об оружейной компании, цель которой — сделать огнестрельное оружие более безопасным. Они называют свою разработку персонализированным оружием — это огнестрел, сконструированный таким образом, что выстрел из него может произвести только проверенный пользователь, в этом случае — с помощью отпечатка пальца. Но удастся ли снизить растущий уровень смертности от огнестрела в стране (США. — ИноТВ) с помощью технологии «умного оружия»? С подробностями об этом репортёр ABC News Айк Эджиочи.

Не секрет — случаев насилия с применением оружия в Соединённых Штатах всё больше. Каждый день более 100 человек погибает от огнестрельных ранений.
 
ВЕДУЩИЙ №1: Каждый день…
 
ВЕДУЩИЙ №2: Эпидемия насилия с применением оружия!
 
ВЕДУЩИЙ №3: Пятилетняя девочка была ранена и погибла, когда её брат случайно выстрелил в неё.
 
ВЕДУЩИЙ №4: Большинство американцев хотят, чтобы с этой проблемой как-то боролись.
 
Согласно самым свежим данным Центров по контролю и профилактике заболеваний общее количество погибших от огнестрельных ранений людей выросло на 15 процентов в 2020 году и составило более 45 тысяч случаев. Это самое большое число, зафиксированное центрами с момента начала учёта смертности от огнестрела в 1968 году.
 
ДЭНИЕЛ ВЕБСТЕР, сооснователь Центра политики и исследований в отношении оружия Джонса Хопкинса: Это растущая угроза, она влияет на сферу нашего здравоохранения по ряду факторов, помимо очевидного — огнестрельных ранений.
 
Дэниел Вебстер — сооснователь Центра политики и исследований в отношении оружия. Он занимался исследованием подходов к снижению уровня насилия с применением огнестрела, смотря на это через призму общественного здравоохранения.
 
ДЭНИЕЛ ВЕБСТЕР: Традиционно мы рассуждаем о проблеме насилия с применением оружия в весьма узком смысле, воспринимая её с точки зрения уголовных преступлений, и боремся с ней исключительно с позиций системы уголовного правосудия. Если же воспринимать это в качестве проблемы общественного здравоохранения, можно существенно расширить спектр потенциальных решений. Например, такой подход может быть эффективен в деле сокращения числа случаев непреднамеренной стрельбы с участием молодых людей, случаев подросткового суицида и убийств, совершённых несовершеннолетними.
 
Согласно другой ошеломляющей статистике, посвящённой влиянию насилия с применением оружия на детей и молодых людей в 2020 году, центры впервые называют огнестрел главной причиной смертности среди американцев в возрасте от 1 года до 19 лет. Всего погибло более четырёх тысяч детей и подростков. В анализе, представленном в Медицинском журнале Новой Англии, растущая смертность от огнестрела классифицирована как «предотвратимая» причина гибели людей. Жительница города Чаттанула, штата Теннесси, Джинджер Чендлер уверена, что нашла решение проблемы.
 
ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР, сооснователь LodeStarWorks: Сейчас, как видно, вот здесь, сзади горит зелёный огонек. Это значит, что оружие безопасно и оно не выстрелит.
 
Она соосновательница LodeStarWorks — компании, занимающейся разработкой «умного оружия».

АЙК ЭДЖИОЧИ, корреспондент ABC News: Хороший выстрел!
 
ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Сейчас я заблокировала пистолет биометрически (отпечатком пальца. — ИноТВ). Нам известно, что, если неподтверждённое лицо решит воспользоваться этим оружием, — в состоянии стресса или приняв поспешное решение — у него не получится выстрелить.
 
АЙК ЭДЖИОЧИ: То есть суть в том, что вы — единственный человек, который может выстрелить из этого пистолета?
 
ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Всё верно, только я.
 
АЙК ЭДЖИОЧИ: Тут есть целых три «предохранителя» для этого?

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Верно! Во-первых, есть приложение на смартфоне — вот, можете посмотреть, сейчас я запущу его. Другой способ разблокировать оружие — ввести код на панели, расположенной сбоку на рукоятке.
 
АЙК ЭДЖИОЧИ: В коде может быть любое количество цифр?
 
ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Четыре цифры.
 
АЙК ЭДЖИОЧИ: Четыре, понял вас.
 
ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Тут, конечно, возможно порядка пяти тысяч комбинаций. Если вы приложите подушечку пальца к этой панели, разблокируется ли оружие?
 
АЙК ЭДЖИОЧИ: Нет, не вышло!
 
ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Верно, оно не разблокируется. А если я приложу палец, то всё получится.
 
АЙК ЭДЖИОЧИ: Вот оно как!

В прошлом Национальная стрелковая ассоциация США поддерживала разработку «умного оружия», опасаясь, однако, что технология может стать обязательной к использованию на всех видах огнестрела в Штатах. В ходе предвыборной кампании президент Джо Байден фактически призвал к тому, чтобы всё оружие, которое продаётся в стране, было «умным».
 
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Нам нужно «умное оружие»! Нужно сделать так, чтобы ни одна единица оружия не могла быть продана, пока не будет оснащена биометрической системой для произведения выстрела!
 
АЙК ЭДЖИОЧИ: Если рассуждать реалистично, поможет ли «умное оружие» снизить уровень убийств?
 
ДЭНИЕЛ ВЕБСТЕР: Вероятны некоторые позитивные изменения, возможно, станет безопаснее. Но на нанешнем этапе, это всё далеко от реальности.
 
Чендлер, как и многих американцев, устаивают законы в области оружия.

АЙК ЭДЖИОЧИВерите ли вы, что идея ещё больше насытить рынок оружия имеет исключительно положительной эффект? Или вы считаете, что положительный эффект скорее окажет наличие большего числа более безопасного оружия?
 
ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Безусловно, более безопасное оружие будет иметь положительный эффект.
 
АЙК ЭДЖИОЧИ: То есть не сокращение числа единиц оружия в целом?
 
ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Нет. Я стрелок, я люблю охоту, это то, чем я занимаюсь, моя страсть. Я получаю от этого удовольствие. Я всецело уважаю людей, которые считают, что нам вовсе не нужно иметь оружие, я уважаю их мнение, оно у них сформировалось не просто так. У них есть определённые предубеждения или что-то из их личного опыта, что заставило их занять такую позицию. Я уважаю это и просто хочу, чтобы моё мнение тоже уважали.
 
Дата выхода в эфир 09 августа 2022 года.
 
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