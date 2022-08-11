ABC News: в США надеются, что «умное оружие» поможет снизить рост числа убийств

Каждый день в Соединённых Штатах более 100 человек погибает от огнестрельных ранений, а самые свежие данные свидетельствуют о том, что в 2020 году было зафиксировано более 45 тысяч таких случаев — больше, чем когда-либо за полвека наблюдений, сообщает ABC News. Некоторые эксперты возлагают надежды снижение уровня насилия благодаря технологии «умного оружия» с биометрическим предохранителем. Однако, по мнению других, пока это далеко от реальности.

Сегодня мы расскажем об оружейной компании, цель которой — сделать огнестрельное оружие более безопасным. Они называют свою разработку персонализированным оружием — это огнестрел, сконструированный таким образом, что выстрел из него может произвести только проверенный пользователь, в этом случае — с помощью отпечатка пальца. Но удастся ли снизить растущий уровень смертности от огнестрела в стране (США. — ИноТВ) с помощью технологии «умного оружия»? С подробностями об этом репортёр ABC News Айк Эджиочи.

Не секрет — случаев насилия с применением оружия в Соединённых Штатах всё больше. Каждый день более 100 человек погибает от огнестрельных ранений.

ВЕДУЩИЙ №1: Каждый день…

ВЕДУЩИЙ №2: Эпидемия насилия с применением оружия!

ВЕДУЩИЙ №3: Пятилетняя девочка была ранена и погибла, когда её брат случайно выстрелил в неё.

ВЕДУЩИЙ №4: Большинство американцев хотят, чтобы с этой проблемой как-то боролись.

Согласно самым свежим данным Центров по контролю и профилактике заболеваний общее количество погибших от огнестрельных ранений людей выросло на 15 процентов в 2020 году и составило более 45 тысяч случаев. Это самое большое число, зафиксированное центрами с момента начала учёта смертности от огнестрела в 1968 году.

ДЭНИЕЛ ВЕБСТЕР, сооснователь Центра политики и исследований в отношении оружия Джонса Хопкинса: Это растущая угроза, она влияет на сферу нашего здравоохранения по ряду факторов, помимо очевидного — огнестрельных ранений.

Дэниел Вебстер — сооснователь Центра политики и исследований в отношении оружия. Он занимался исследованием подходов к снижению уровня насилия с применением огнестрела, смотря на это через призму общественного здравоохранения.

ДЭНИЕЛ ВЕБСТЕР: Традиционно мы рассуждаем о проблеме насилия с применением оружия в весьма узком смысле, воспринимая её с точки зрения уголовных преступлений, и боремся с ней исключительно с позиций системы уголовного правосудия. Если же воспринимать это в качестве проблемы общественного здравоохранения, можно существенно расширить спектр потенциальных решений. Например, такой подход может быть эффективен в деле сокращения числа случаев непреднамеренной стрельбы с участием молодых людей, случаев подросткового суицида и убийств, совершённых несовершеннолетними.

Согласно другой ошеломляющей статистике, посвящённой влиянию насилия с применением оружия на детей и молодых людей в 2020 году, центры впервые называют огнестрел главной причиной смертности среди американцев в возрасте от 1 года до 19 лет. Всего погибло более четырёх тысяч детей и подростков. В анализе, представленном в Медицинском журнале Новой Англии, растущая смертность от огнестрела классифицирована как «предотвратимая» причина гибели людей. Жительница города Чаттанула, штата Теннесси, Джинджер Чендлер уверена, что нашла решение проблемы.

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР, сооснователь LodeStarWorks: Сейчас, как видно, вот здесь, сзади горит зелёный огонек. Это значит, что оружие безопасно и оно не выстрелит.

Она соосновательница LodeStarWorks — компании, занимающейся разработкой «умного оружия».



АЙК ЭДЖИОЧИ, корреспондент ABC News: Хороший выстрел!

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Сейчас я заблокировала пистолет биометрически (отпечатком пальца. — ИноТВ). Нам известно, что, если неподтверждённое лицо решит воспользоваться этим оружием, — в состоянии стресса или приняв поспешное решение — у него не получится выстрелить.

АЙК ЭДЖИОЧИ: То есть суть в том, что вы — единственный человек, который может выстрелить из этого пистолета?

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Всё верно, только я.

АЙК ЭДЖИОЧИ: Тут есть целых три «предохранителя» для этого?



ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Верно! Во-первых, есть приложение на смартфоне — вот, можете посмотреть, сейчас я запущу его. Другой способ разблокировать оружие — ввести код на панели, расположенной сбоку на рукоятке.

АЙК ЭДЖИОЧИ: В коде может быть любое количество цифр?

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Четыре цифры.

АЙК ЭДЖИОЧИ: Четыре, понял вас.

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Тут, конечно, возможно порядка пяти тысяч комбинаций. Если вы приложите подушечку пальца к этой панели, разблокируется ли оружие?

АЙК ЭДЖИОЧИ: Нет, не вышло!

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Верно, оно не разблокируется. А если я приложу палец, то всё получится.

АЙК ЭДЖИОЧИ: Вот оно как!



В прошлом Национальная стрелковая ассоциация США поддерживала разработку «умного оружия», опасаясь, однако, что технология может стать обязательной к использованию на всех видах огнестрела в Штатах. В ходе предвыборной кампании президент Джо Байден фактически призвал к тому, чтобы всё оружие, которое продаётся в стране, было «умным».

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Нам нужно «умное оружие»! Нужно сделать так, чтобы ни одна единица оружия не могла быть продана, пока не будет оснащена биометрической системой для произведения выстрела!

АЙК ЭДЖИОЧИ: Если рассуждать реалистично, поможет ли «умное оружие» снизить уровень убийств?

ДЭНИЕЛ ВЕБСТЕР: Вероятны некоторые позитивные изменения, возможно, станет безопаснее. Но на нанешнем этапе, это всё далеко от реальности.

Чендлер, как и многих американцев, устаивают законы в области оружия.



АЙК ЭДЖИОЧИ: Верите ли вы, что идея ещё больше насытить рынок оружия имеет исключительно положительной эффект? Или вы считаете, что положительный эффект скорее окажет наличие большего числа более безопасного оружия?

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Безусловно, более безопасное оружие будет иметь положительный эффект.

АЙК ЭДЖИОЧИ: То есть не сокращение числа единиц оружия в целом?

ДЖИНДЖЕР ЧЕНДЛЕР: Нет. Я стрелок, я люблю охоту, это то, чем я занимаюсь, моя страсть. Я получаю от этого удовольствие. Я всецело уважаю людей, которые считают, что нам вовсе не нужно иметь оружие, я уважаю их мнение, оно у них сформировалось не просто так. У них есть определённые предубеждения или что-то из их личного опыта, что заставило их занять такую позицию. Я уважаю это и просто хочу, чтобы моё мнение тоже уважали.

Дата выхода в эфир 09 августа 2022 года.