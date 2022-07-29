Times: производители оружия в США заработали $1 млрд на продаже винтовок молодёжи

За последние десять лет американские фирмы-производители оружия заработали $1 млрд на продаже винтовок, сообщает The Times. При этом основной маркетинг был направлен именно на молодёжь, отмечает издание: в связи с этим представители от партии демократов предложили судить оружейных производителей за безответственную рекламу.
За последние десять лет крупнейшие производители оружия в США заработали на продаже штурмовых винтовок $1 млрд, пишет The Times, ссылаясь на отчёт комитета Конгресса США по контролю и реформам. При этом отмечается, что маркетинг винтовок был нацелен на молодых людей с лозунгом «докажи свою мужественность».
Представители комитета от партии демократов предложили снять послабления с производителей оружия, чтобы их можно было судить за безответственную рекламу и использование их продукции, пишет The Times. «Методы ведения бизнеса этих производителей крайне возмутительны, манипулятивны и безответственны. Они используют агрессивный маркетинг, чтобы выйти на рынок молодёжи, особенно молодых мужчин. Некоторые из них даже воспроизводят символы превосходства белых. Мы установили, что ни одна из этих компаний не занимается отслеживанием убийств и разрушений, причинённых их товарами», — приводит издание слова председателя комитета Кэролин Мэлони.
Как пишет The Times, ожидается, что Палата представителей завтра проголосует за запрет на штурмовые винтовки: однако у этого законопроекта нет шансов пройти Сенат, поровну поделённый между демократами и республиканцами. По словам конгрессмена-республиканца Джеймса Комера, демократы излишне поспешно обвиняют производителей оружия. Он также добавил, что республиканцы фокусируются на непосредственных преступниках, в то время как демократы хотят отобрать оружие у законных владельцев.
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