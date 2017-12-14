В Техасе в результате стрельбы в начальной школе погибли как минимум 19 учащихся и двое взрослых, сообщает 11Alive. По данным правоохранителей, 18-летний стрелок Сальвадор Рамос, которого в конечном итоге застрелили полицейские, немногим ранее убил свою бабушку.

11Alive: в результате массовой стрельбы в начальной школе Техаса погибли более 20 человек

Американский профессор: наказывать за допинг надо виновных, а не всю страну

Отстранение России от участия в Олимпиаде играет на руку Кремлю, который с 2012 года утверждает, что Россия — это «осаждённая крепость», окружённая врагами, которые хотят её уничтожить, пишет американский профессор Питер Рутланд. По мнению профессора, «беспрецедентное коллективное наказание» не имеет никакого смысла, в отличие от отстранения отдельных лиц, замешанных в допинговых скандалах, в том числе бывшего министра спорта Виталия Мутко.