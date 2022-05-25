11Alive: в результате массовой стрельбы в начальной школе Техаса погибли более 20 человек

В Техасе в результате стрельбы в начальной школе погибли как минимум 19 учащихся и двое взрослых, сообщает 11Alive. По данным правоохранителей, 18-летний стрелок Сальвадор Рамос, которого в конечном итоге застрелили полицейские, немногим ранее убил свою бабушку.

Мы начинаем этот вечер с душераздирающей новости из Южного Техаса. Количество погибших там растёт: как минимум 19 школьников и двое взрослых умерли в результате стрельбы в начальной школе Робба, в которой учатся 2—4 классы.



Вот что нам на данный момент известно: подозреваемый стрелок — 18-летний Сальвадор Рамос. Как полагают правоохранительные органы, он вначале застрелил свою бабушку, а затем разбил свою машину неподалёку от этой начальной школы, куда затем вошёл в бронежилете.



Прибывшие на место событий полицейские застрелили его.



Как сообщили официальные лица, Рамос был учащимся старших классов в городе Увальде, штат Техас, который находится в полутора часах езды к западу от Сан-Антонио. Именно в этом городе и произошла стрельба.



Предположительно он действовал в одиночку.



Президент Джо Байден, выступая сегодня, заявил, что сыт по горло подобными инцидентами со стрельбой.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я сыт этим по горло. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню.



Мы обратились к местным отделам школьного образования и к правоохранителям за информацией по этой стрельбе.



В офисе ФБР в Атланте заявили, что у них нет никаких конкретных данных, которые говорили бы о возможной угрозе в штате Джорджия, но они тщательно следят за ситуацией.



Отдел образования округа Фултон заявил нам, что официальные лица также продолжат сохранять на этой неделе бдительность в оставшиеся два учебных дня и что персонал будет доступен для всех учащихся, желающих получить консультацию.



Школы округа Гвиннетт также сообщили, что не знают ни о каких угрозах для их районов, но завтра увеличат количество патрулей, для того чтобы помочь всем почувствовать себя в безопасности.



Дата публикации 25 мая 2022 года.