NBC: в США наблюдается резкий всплеск преступлений на почве ненависти

Массовый расстрел в Буффало стал очередным трагичным инцидентом в целой серии преступлений на почве ненависти, сообщает NBC. При этом, как отмечается в материале, в Соединённых Штатах наблюдается резкий рост числа подобных преступлений.

Этим вечером Нью-Йорк в состоянии повышенной готовности после произошедшей в субботу смертельной стрельбы в Буффало. Полицейские усиливают патрулирование в окрестностях тех церквей, куда темнокожие ходят на воскресную службу.



Происходит это всего через несколько дней после того, как три кореянки получили ранения в результате стрельбы в Далласе. Как заявляет полиция, это может быть частью цепочки инцидентов со стрельбой, направленных против азиатского бизнеса. Правоохранители расследуют это как преступление на почве ненависти.



ЭДГАРДО ГАРСИА, шеф полиции города Далласа: Мы обращаемся ко всем жителям Далласа с призывом проявить бдительность и защитить наш город. Ненависти здесь не место.



В США наблюдается резкий всплеск преступлений на почве ненависти. Их число выросло в восьми из десяти крупнейших городов. Общий рост при этом составляет почти 55 процентов, и эта тревожная тенденция продолжается.



МАРГАРЕТ ХУАН, глава Southern Poverty Law Center: На сегодняшний день в нашей стране расово мотивированное насилие — это на самом деле самая серьёзная угроза.



Трагичный расстрел, произошедший в эту субботу, стал последним инцидентом в череде вспышек насилия. В 2019 году стрелок убил 23 человека в гипермаркете Walmart в Эль-Пасо. По словам прокуроров, его целью были мексиканцы. Он надеялся таким образом вынудить их покинуть США.



В 2018 году 11 человек погибли, когда стрелок открыл огонь во время службы в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге. По словам экспертов, эти преступления на почве ненависти подогреваются радикальной риторикой, которая зачастую распространяется в интернете.



МАРГАРЕТ ХУАН: Мы никогда ещё не видели, чтобы ненависть была настолько популяризированной, как мы наблюдаем сегодня. Нам следует предпринять больше усилий в борьбе с этими идеологиями.



УОЛТЕР ДЖЕКСОН — МЛАДШИЙ, внук жертвы массового убийства в Чарльстоне: Первое, что я подумал: ну, вот опять.



Почти семь лет назад Уолтер Джексон — младший лишился бабушки Сьюзи и нескольких родственников, после того как стрелок открыл огонь в церкви Эмануэль в Южной Каролине.



УОЛТЕР ДЖЕКСОН — МЛАДШИЙ: Когда вы теряете близких таким вот образом от рук сторонников превосходства белой расы, от рук людей, которые руководствуются ненавистью только из-за цвета их кожи, то с этим приходится справляться в течение очень долгого времени.



По словам Джексона, эти трагичные инциденты — призыв к действию для руководства, которое должно выступить против ненависти и идеологий, подогревающих эти нападения. Его послание для скорбящих жителей Буффало…



УОЛТЕР ДЖЕКСОН — МЛАДШИЙ: Продолжайте любить. Эта ситуация произошла из-за ненависти, и нам проще идти иным путём: желать мести и желать сделать то же самое. Но продолжайте сохранять свой мирный настрой, продолжайте делать так, чтобы ваши близкие гордились вами.



Сейчас со мной на связи Аарон. Аарон, в адрес конгресса звучат призывы принять меры.



ААРОН ГИЛКРИСТ, корреспондент NBC: Да, верно. Прямо сейчас в палате представителей находится законопроект о предотвращении терроризма внутри страны. Группы, занимающиеся защитой гражданских прав и прав человека, призывают конгресс принять его. По их словам, он создаст дополнительные ресурсы для предотвращения атак на почве ненависти.



Дата публикации 16 мая 2022 года.