CBS: COVID, социальные волнения и рост продажи оружия — эксперт раскрыл причины всплеска насилия в США

Количество убийств в американских городах продолжает расти третий год подряд, и этому способствует целый ряд факторов. Такое мнение в эфире CBS News высказал старший научный сотрудник совета по уголовному правосудию Томас Эбт. На его взгляд, для преодоления этой проблемы нужна политическая воля и решительные действия конгресса.

С нами на связи Томас Эбт. Он возглавляет рабочую группу по борьбе с насильственными преступлениями и является старшим научным сотрудником совета по уголовному правосудию. Томас, здравствуйте. Рады вас видеть в нашей программе.

Итак, совет по уголовному правосудию зафиксировал 30-процентный рост убийств по всей стране в 2020 году в разгар пандемии коронавируса. Однако с тех пор эти показатели только увеличились. Почему мы наблюдаем такой резкий рост?

ТОМАС ЭБТ, старший научный сотрудник совета по уголовному правосудию: Да. К сожалению, в дополнение к 30-процентному увеличению в 2020-м мы наблюдали 5-процентное увеличение в 2021-м, и видим примерно такой же уровень прироста в этом году. Есть три основные причины, почему растёт число этих серьёзных преступлений с применением огнестрельного оружия.

Первая причина — это, конечно же, пандемия, которая создаёт большую нагрузку на людей и структуры. Вторая — социальные волнения, вызванные жестоким убийством Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Третья и последняя — оружие. Во время пандемии наблюдается массовый всплеск продаж легального оружия. И, к сожалению, намного большая его часть, чем обычно, оказалась в руках злоумышленников.

Да. И, по словам полиции, один из этих пистолетов оказался у жителя Нью-Йорка, который устроил стрельбу в метро, о чём мы только что говорили. Позвольте мне немного поговорить о проблеме насилия с применением огнестрельного оружия, поскольку оно, безусловно, резко выросло в крупных городах по всей стране. Неужели до сих пор не очевидно, что вопрос насилия с применением огнестрельного оружия необходимо решать на федеральном уровне?

ТОМАС ЭБТ: Вопрос насилия с применением огнестрельного оружия необходимо решать на местном, региональном и федеральном уровнях. И многие в этой области, в том числе и я, призываем власти принять меры. Но, безусловно, на федеральном уровне нужно сделать больше.

И какие действия, по вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы обеспечить безопасность американцев в будущем? Я имею в виду, что мы не можем функционировать как общество, если боимся зайти в метро, ​​сесть в автобус или поезд, ведь так? Как вы сказали, мы знаем, что оружия стало намного больше, поскольку многие приобрели его во время пандемии. Итак, какие действия необходимо предпринять, чтобы американцы чувствовали себя в безопасности?

ТОМАС ЭБТ: Конечно. Президент Байден в одиночку делает всё, что в его силах, принимая доступные ему ограниченные решения. Буквально на этой неделе он объявил о запрете на «пистолеты-призраки» — этот новый тип оружия вызывает наибольшее беспокойство в сообществах.

Но в более широком смысле именно конгресс — это тот институт, который должен действовать как в плане бюджетов, так и в плане новых законов. Что касается бюджета, то нам нужно повышать финансирование полиции и общественных групп, особенно тех, что работают с людьми, подвергающимися наибольшему риску насилия. Здесь важен сбалансированный подход — не только пряники и не только кнуты.

А что касается законодательства, то мы должны найти политическую волю, чтобы ввести очень разумное здравое ограничение на владение и хранение оружия. В результате оно не попадёт не в те руки, как это произошло в Нью-Йорке.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2022 года.