France Info: «просто абсурд» — в США продажа детских винтовок возмутила борцов с оружейным лобби

С недавних пор в Америке можно купить специальную детскую полуавтоматическую винтовку, созданную на основе AR-15 — оружия, которое чаще других использовалось в массовых расстрелах, сообщает France Info. Такая новость возмутила различные организации по борьбе с насилием от личного оружия: согласно статистике, в прошлом году от огнестрельных ранений в США погибло 45 тысяч человек.

Недавно в США в продаже появилась полуавтоматическая винтовка JR-15, специально разработанная для детей, пишет France Info. Такая новость вызвала возмущение у ассоциаций по борьбе с насилием, вызванным личным оружием.

Как рассказывает французская газета, JR-15 («Junior») длиной 80 см весит меньше 1 кг. Она поставляется вместе с магазином в 5 или 10 патронов 22 калибра. В середине января «детская» винтовка поступила в продажу по цене $389. Она создана на основе взрослой модели AR-15, которая является гражданской версией военного типа оружия.

Полуавтомат AR-15 использовали во многих случаях массовых расстрелов, в том числе в американских школах. Так, 14 декабря 2012 года психически неуравновешенный молодой человек убил 26 человек, в том числе 10 детей, в начальной школе Сэнди-Хук в Ньютауне, штат Коннектикут. Винтовку AR-15 также использовали во время стрельбы в Лас-Вегасе в 2017 году, которая стала самым массовым убийством в новейшей истории страны, и в средней школе города Паркленд во Флориде в 2018 году.

«Это просто абсурд», — прокомментировал новость Джош Шугарманн, генеральный директор Центра политики против насилия, который борется с насилием от огнестрельного оружия. Шугарманн также раскритиковал рекламные изображения, которые использует производитель для привлечения молодых покупателей: череп пирата с соской, который украшен ирокезом для мальчиков и двумя хвостиками для девочек. Альянс действий Ньютона, выступающий за ограничение оборота оружия, осудил оружейное лобби и производителей, которые всё делают ради прибыли.

В заключение France Info приводит статистику: в прошлом году от огнестрельных ранений в США погибло почти 45 тыс. человек, причём около 24 тыс. совершили самоубийство. По данным Архива насилия с применением оружия (GVA), было убито свыше 1500 несовершеннолетних.