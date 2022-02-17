Times: американского производителя оружия впервые заставят заплатить за массовые расстрелы в школе

Семьи девяти жертв массовой стрельбы в американской школе района Сэнди Хук в 2012 году получат от производителя оружия Remington компенсацию в размере $73 млн, сообщает The Times. Как передаёт издание, это соглашение сторон было достигнуто после семилетней тяжбы семей погибших детей и взрослых с компанией, изготовившей винтовку, из которой были расстреляны жертвы. Это первый случай, когда производитель оружия был привлечён к ответственности за массовый расстрел, подчёркивает газета.

Семьи пяти детей и четырёх взрослых, погибших во время стрельбы в американской школе района Сэнди Хук в 2012 году, договорились с обанкротившимся производителем оружия Remington о компенсации в размере $73 млн, сообщает The Times. Как отмечает газета, это первый случай, когда производитель оружия был привлечён к ответственности за массовый расстрел.

Заявление адвокатов семей прозвучало после семилетней судебной тяжбы с Remington Arms, производителем полуавтоматической винтовки Bushmaster, которая использовалась для убийства 20 детей и шести взрослых в городе Ньютаун штата Коннектикут. Как напоминает издание, нападение 20-летнего Адама Ланзы, покончившего с собой после прибытия полиции, стало самым смертоносным расстрелом в начальной школе в истории США. Убитым детям было по шесть-семь лет.

Семьи девяти жертв подали иск о причинении смерти по халатности против компании Remington и её страховщиков в 2014 году. Истцы утверждали, что производитель оружия должен нести частичную ответственность за расстрел, поскольку его маркетинговая стратегия расхваливала Bushmaster как боевое оружие. Как сообщает газета, федеральный закон США от 2005 года защищает многих производителей оружия от подобных судебных исков, но истцы смогли использовать как аргумент закон Коннектикута, запрещающий вводящую в заблуждение рекламу. Компания подала апелляцию в Верховный суд в 2019 году, но судьи не стали закрывать дело. В прошлом году семьи погибших отклонили предложение о сделке на сумму $33 млн. $73 млн — это максимальная сумма, которую могли заплатить страховщики Remington.

Ленни Познер и Вероника Де Ла Роса, чей сын Ной был убит, заявили, что сделка никогда не сможет компенсировать их потерю, однако это решение «назначает меру ответственности в отрасли, которая до сих пор действовала безнаказанно». «За это мы благодарны», — подчеркнули родители жертвы.