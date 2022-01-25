CNN: в США новое исследование выявило связь между строгостью оружейных законов и количеством убийств

Исследование, проведённое организацией Everytown for Gun Safety, выявило прямую взаимосвязь между строгостью оружейных законов в штатах и уровнем смертности от огнестрельного оружия, передаёт CNN. В результате худший из всех штатов результат оказался у Миссисипи, где наименее строгие законы и где в 2020 году на 100 тысяч жителей приходилось 28,5 убийства.

Новая информация по растущей в Америке волне насилия с применением огнестрельного оружия. Группа Everytown for Gun Safety — организация, выступающая за контроль над оружием, — опубликовала свежее исследование, в котором, как в нём указывается, видна прямая взаимосвязь: штаты с более слабыми оружейными законами имеют более высокий уровень смертей от оружия.



НИК СУПЛИНА, организация Everytown for Gun Safety: Насилие с применением огнестрельного оружия можно предотвратить. Оружейные законы, продиктованные здравым смыслом, могут принести изменения и спасти жизни.



Организация оценила 50 штатов по тому, насколько строгими являются их оружейные законы. Тёмно-синим обозначены штаты со строгим законодательством, белым — со слабым. Наиболее строгие законы действуют в Калифорнии, а наименее строгие — в Миссисипи. Затем они отобразили на карте, сколько людей на 100 тысяч человек были убиты с помощью огнестрельного оружия в 2020 году.



Миссисипи показал самые плохие результаты с 28,6 (убийствами. — ИноТВ) на 100 тысяч человек. Калифорния продемонстрировала один из лучших показателей — всего 8,5.



НИК СУПЛИНА: Калифорния оказалась в верхней части нашего списка, поскольку она делает много правильных вещей в плане оружейной безопасности. Там действует система проверки личной биографии, там действуют законы о крайнем риске, законы о безопасном хранении, и там нет ни одного из самых вредных оружейных законов, таких как «право на защиту территории» и право на ношение оружия без лицензии.



Эта исследование появилось в то самое время, когда мэр Нью-Йорка настаивает на том, чтобы остановить приток оружия в американские города. В частности, после недавнего ранения 11-месячной девочки в Бронксе. Пуля попала ей в лицо, когда она сидела в машине вместе со своей матерью. Как считает полиция, в неё выстрелили ненамеренно: выстрел произвёл мужчина, который гнался по улице за другим человеком.



ЭРИК АДАМС, мэр Нью-Йорка: Всему есть предел. Если то, что произошло этим вечером, не призыв к пробуждению, то тогда я не знаю, что заставит нас пробудиться.



Между тем два ужасных случайных убийства в Лос-Анджелесе вызвали новые опасения по поводу общего роста насильственных преступлений в Америке.



Ранее в этом месяце 24-летняя Брианна Капфер, студентка Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, средь бела дня была зарезана насмерть в мебельном магазине, в котором она работала.



ДЖОН РАДКЕ, лейтенант полиции Лос-Анджелеса: Один из покупателей обнаружил Брианну, лежащей на полу в крови. Она была мертва.



Сандра Шеллс, 70-летняя медсестра, получила удар в лицо, как сообщает полиция, без провокации с её стороны, когда она стояла на автобусной остановке. Она повалилась назад, получив перелом черепа от удара о бетон.



В обоих случаях были арестованы бездомные. Один из криминологов заявил нам, что насильственные преступления в Америке во время пандемии постоянно росли.



РИЧАРД РОЗЕНФЕЛЬД, криминолог: В 2021 году, во второй год пандемии, средний показатель по убийствам в американских городах продолжал расти, однако этот рост шёл более медленными темпами. В 2020 году их стало более чем на 40 процентов больше, а в прошлом году их стало больше где-то на 4—5 процентов.



БРАЙАН ТОДД, корреспондент CNN: Профессор Ричард Розенфельд связывает этот рост со стрессом, который вызвала пандемия у многих американцев, и с давлением на правоохранительные органы во время пандемии, когда на улицах было меньше полицейских. По его словам, он надеется, что насилие, связанное с пандемией, в скором времени пойдёт на спад. Однако, как он заявил, очередной инцидент, наподобие убийства Джорджа Флойда, может привести к тому, что количество убийств вновь взлетит вверх. По его словам, во время социальных волнений количество убийств обычно растёт.

Брайан Тодд, CNN, Вашингтон.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 23 января 2022 года.