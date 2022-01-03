Fox: в Техасе мягкий подход прогрессивных судей к подозреваемым привёл к гибели более чем 150 человек

В округе Харрис, штат Техас, за последние несколько лет более 150 человек были убиты людьми, которые были обвинены в совершении различных преступлений, но были выпущены на свободу под залог, передаёт Fox News. Причём, как отмечает канал, на свободу этих преступников выпускали прогрессивные судьи.

Жители округа Харрис, штат Техас, столкнулись с неприятными последствиями мягкой политики в отношении преступников. Организация Crime Stoppers в Хьюстоне сообщила о том, что в этом округе за последние несколько лет более 150 человек были убиты людьми, которые подозревались в совершении различных преступлений, но были выпущены из тюрьмы под залог. При этом на свободу их выпустили прогрессивные судьи.



ДЖОУИ ДЖОНС, ведущий Fox News: Наш следующий гость — выпускница Вест-Пойнта, которая хочет восстановить финансирование системы уголовного правосудия округа Харрис. У нас в гостях кандидат от Республиканской партии на пост судьи округа Харрис Александра дель Мораль Миллер.



Доброе утро, Александра. Как я понимаю, вы претендуете на этот пост, поскольку вы хотите, чтобы в округе Харрис существовали принципы, нравственные ориентиры и жизненный уклад, в который вы верите?



Как я слышал, на свободу было выпущено, по-моему, 115 человек, обвиняемых в убийстве, в том числе после предъявления им официальных обвинений. О чём это говорит? В каких ситуациях людей, совершивших убийство или обвинённых в совершении убийства, следует выпускать без залога или под залог?



АЛЕКСАНДРА ДЕЛЬ МОРАЛЬ МИЛЕР, кандидат на пост судьи округа Харрис: Спасибо, что пригласили меня. Должна сказать, что сейчас мы здесь, в округе Харрис, испытываем настоящую нехватку лидерства. Эта проблема возникла в 2019 году. Кстати говоря, именно тогда организация Crime Stoppers впервые забила тревогу по поводу этой новой группы прогрессивных судей, которые на регулярной основе начали выпускать на свободу, к нашим обычным гражданам, наиболее агрессивных преступников.



В результате мы имеем этот список погибших — более 150 человек. Чтобы донести свою позицию, хочу отметить, что прямо сейчас по улицам ходят 113 человек, которым были предъявлены обвинения в убийстве.



Один из них уже был осуждён за два вооружённых ограбления, а теперь его обвиняют в убийстве 17-летнего юноши во время перепалки на дороге, случившейся после игры команды «Астрос».



По-моему, нам нужно сделать шаг назад и подумать над тем, та ли это Америка, в которой мы хотим жить? Что касается меня, я мать двух совсем ещё маленьких детей. И могу сказать, что всё это абсолютно неприемлемо.



Ещё большую тревогу вызывает то, что мой оппонент, судья Лина Идальго, с которой, надеюсь, мне удастся побороться, стала настоящей иконой прогрессивных идей, выступая за радикальную и порочную реформу системы освобождения людей под залог. В этой реформе внимание сосредоточено на справедливом подходе к тем, кто совершил преступления с применением насилия, а не на защите и на обеспечении правосудия для пострадавших и не на обеспечении самой базовой безопасности нашего общества.



Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.