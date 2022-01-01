WT: кризис насилия — американские города продолжают ставить антирекорды по количеству убийств

Столичный регион США столкнулся с уровнем кровопролития, не виданного в течение многих лет. По мнению экспертов, на эту тенденцию, которая также наблюдается в других крупных городах, влияют множество факторов: нехватка полицейских, пандемия, массовые беспорядки и растущее применение огнестрельного оружия, пишет The Washington Times.

В начале недели на юго-востоке Вашингтона застрелили мужчину. Это было уже 225-е убийство в американской столице, где их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 14%, пишет The Washington Times.

«Мы испытываем кризис убийств, полиции и пенитенциарной системы», — считает местный адвокат по уголовным делам Патрис Салтон. На её взгляд, столичным органам правопорядка необходимо пересмотреть свои приоритеты, чтобы остановить кровопролитие.

«Наше местное отделение полиции слишком обеспокоено количеством арестованных и объёмом конфискованной контрабанды, — сказала она в интервью изданию. — Нам нужно, чтобы они переориентировались на предотвращение насилия».

Однако президент Союза полицейских округа Колумбия Грегори Пембертон утверждает, что рост числа убийств в городе напрямую связан с нехваткой стражей правопорядка. С прошлого года службу покинули не менее 300 сотрудников. «Чтобы исправить ситуацию, нужно немедленно начать нанимать столько офицеров, сколько сможет принять академия», — заявил он The Washington Times.

Округ Колумбия не одинок. Другие части столичного региона также сталкиваются с невиданным за долгое время уровнем убийств. В течение последних трёх месяцев в округе Монтгомери, штат Мэриленд, зарегистрировали 35 преступлений данного типа, в Ричмонде, штат Вирджиния, — 90. В округе Принс-Джордж впервые с 2008 года было совершено 100 убийств, а в Балтиморе их количество превышает отметку в 300 уже седьмой год подряд.

Столичный регион отражает рост числа убийств по всем США, который начался в прошлом году и «продлился до самого конца 2021 года, хотя и более медленными темпами». Такое мнение в интервью изданию высказал специалист Совета по уголовному правосудию Эрнесто Лопес.

Статистика ФБР показывает, что количество убийств в прошлом году подскочило почти на 30% по сравнению с 2019-м — с 16 669 до 21 570. Это стало самым высоким годовым ростом с тех пор, как бюро начало отслеживать информацию 60 лет назад.

Согласно недавнему отчёту Совета по уголовному правосудию, количество убийств в 22 американских городах за первые девять месяцев этого года было на 4% выше, чем за тот же период 2020-го, и на 36% выше, чем в 2019-м.

Между тем 2021-й, до конца которого уже совсем немного времени, продолжает ставить антирекорды. В десятке крупных городов в этом году уже было зарегистрировано больше убийств, чем в прошлом. В Лос-Анджелесе этот показатель увеличился на 13% (с 338 до 382), в Хьюстоне — на 14% (с 401 до 467), а в Чикаго — на 4% (с 763 до 794).

Филадельфия побила антирекорд в 501 убийство, установленный в 1990 году. Индианаполис также превысил прошлогодний показатель в 215, а в Портленде, штат Орегон, количество преступлений этой категории превысило предыдущее значение в 62, зарегистрированное в 1987-м.

«Постоянные стрессы и беспокойство, вызванные пандемией коронавируса, и возросшее напряжение в отношениях — одна из причин возросшего кровопролития, — считает председатель Национального братского полицейского ордена Патрик Йос. — Как мы видим, ожесточённые споры в соцсетях имеют реальные последствия — словесная перепалка или конфронтация гораздо быстрее перерастают в физическое насилие, в том числе с летальным исходом».

Полиция, активисты и политики пытаются обвинять друг друга или определить, что именно подпитывает эту смертоносную тенденцию. Но, по мнению Лопеса, у всплеска нет одной конкретной причины. «Скорее всего, здесь действует комбинация факторов: влияние COVID-19 на сообщества и правоохранительные органы, массовые беспорядки после убийства Джорджа Флойда и растущее использование оружия в насильственных преступлениях», — предположил он.

По его словам, серьёзное насилие сконцентрировано среди «крайне небольших групп людей и мест». «Таким образом, города должны начать с проведения тщательного анализа своей проблемы с преступностью, чтобы выявить сети, разжигающие кровопролитие на местном уровне, — сказал он. — Затем им необходимо разработать план, основанный на исследовании, показывающем, что на самом деле помогает снизить насилие, и обеспечить совместную работу правоохранительных органов с общественными организациями для его выполнения».

Перекладывание вины за кровопролитие на других также следует прекратить. «Снижение насилия должно быть совместной инициативой, движимой общим видением проблемы и решений», — подчеркнул Лопес.