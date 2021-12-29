Times: пошли на попятную — мэры городов США отказываются сокращать расходы на полицию на фоне всплеска насилия

Мэры-демократы целого ряда американских городов вынуждены выделять дополнительные средства на финансирование правоохранительных органов, после того как в ответ на волну протестов, вызванных убийством при задержании Джорджа Флойда, сократили бюджет полиции, пишет The Times. Урезание финансирования полиции привело к всплеску насильственных преступлений, который грозит сделать 2021 год рекордным по количеству убийств, изнасилований и ограблений в городах США.

Целый ряд городов США, где у власти находятся демократы, вынуждены пересмотреть политику «сокращения расходов на полицию» в связи с всплеском насильственных преступлений, сообщает The Times.

Как напоминает издание, мэры городов приняли решение о сокращении финансирования правоохранительных органов в ответ на волну протестов, вызванных убийством 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб при задержании полицейскими в Миннеаполисе в мае 2020 года. С тех пор город возглавил движение за реформу американской полиции Defund the police, однако был вынужден восстановить большую часть сокращений на фоне стремительного роста числа убийств.

По данным The Times, в этом году в Соединённых Штатах будет обновлён рекорд по количеству убийств, изнасилований и ограблений, установленный в прошлом году во множестве городов по всей стране. Подобный рост насильственных преступлений там отчасти связывают с давлением, которое на людей оказывает пандемия коронавируса.

Это, вслед за властями Миннеаполиса, подтолкнуло мэров-демократов и других городов отказаться от движения, которое призывало забрать государственные деньги из полицейских управлений и перенаправить их на социальные нужды и которое, как и Black Lives Matter, зародилось в виде хештега #Defund the police. В числе городов, вынужденных пересмотреть стратегию, оказались Нью-Йорк, Чикаго и Сан-Франциско.

В частности, вместо Билла де Блазио, сократившего бюджет правоохранительных органов на $317 млн, мэром крупнейшего города США был избран бывший капитан полиции Эрик Адамс, обещавший восстановить закон и порядок. Ещё в прошлом году де Блазио пообещал сократить финансирование полиции на $1 млрд, однако затем пошёл на попятную, пообещав в апреле этого года найти $105 млн на строительство нового полицейского участка.

Мэр Чикаго Лори Лайтфут после сокращения финансирования полиции была вынуждена обратиться за помощью к федеральным силам, когда число убийств выросло на 4,5%, а количество случаев сексуального насилия — на 29%. А в Сан-Франциско мэр Лондон Брид, пообещавшая сократить бюджет полиции на $120 млн за два года, была вынуждена изыскать такую же сумму из других городских департаментов, чтобы предотвратить стремительный рост преступности.

В 2021 году рекордные показатели по количеству убийств уже были установлены в более чем десятке крупных городов Соединённых Штатов, в том числе в Филадельфии, Остине, Индианаполисе и Портленде. При этом в трёх крупнейших городах страны — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго — число убийств достигло уровня, который не регистрировался десятилетиями.

В попытке «снизить уровень насильственной преступности» Министерство юстиции США объявило о выделении $1,6 млрд в виде грантов городам и посёлкам. Полицейские управления получат $271,9 млн, из них $2,4 млн будут направлены в Чикаго и $1,5 млн — в Филадельфию. $1,4 млн выделят для полиции Балтимора, где мэр Брэндон Скотт выступил за увеличение финансирования полиции на $28 млн, после того как в прошлом году возглавил движение за сокращение бюджета на $22 млн.

По словам бывшего шефа нью-йоркской полиции Уильяма Брэттона, сокращение финансирования привело к падению морального духа именно тогда, когда пандемия создала дополнительную нагрузку на полицейские департаменты. «Они получили то, что хотели. Они сократили финансирование полиции. И что они получили? Рост преступности, массовые увольнения полицейских, трудности с наймом», — приводит The Times слова Брэттона.

Как напоминает издание, сокращение бюджета часто происходило за счёт отказа от найма новых сотрудников, сокращения выплаты сверхурочных и уменьшения числа стажёров. Более того, «растущая враждебность общества по отношению к полицейскому насилию» подорвала сотрудничество и взаимодействие населения с представителями правоохранительных органов.