TVE: отсутствие полиции в окрестностях площади Флойда в Миннеаполисе привело к резкому росту преступности

В Миннеаполисе на месте злополучного ареста Джорджа Флойда уже десять месяцев действует зона, свободная от полицейских, передаёт TVE. Между тем местные жители жалуются на то, что не чувствуют себя в безопасности,а полиция заявляет о резком росте преступности в этом районе.
Добро пожаловать на площадь Джорджа Флойда! Угол, на котором он умер*, стал не просто мемориалом. Эта зона уже десять месяцев свободна от полицейских. Таковым было одно из требований движения Black Lives Matter. Этот эксперимент — эпицентр расовой борьбы в Соединённых Штатов.
Однако, согласно полицейской статистике, результат таков: преступность здесь выросла на 40% больше, чем в других районах.
САРА РАНКАНЬО, журналистка TVE: Чувствуете ли вы себя в безопасности?
«Нет, я не чувствую себя в безопасности, — отвечает без колебаний хозяин этой мастерской. — В этом квартале не действует закон, и клиенты сюда не приезжают».
Мы намеревались провести съёмки днём ранее, но всех операторов попросили удалиться. Сегодня Тони решил всё-таки высказать своё мнение. Он называет себя активистом этой площади.
«Не думаю, что проблем стало больше, чем в других районах», — говорит он.
Тем не менее смерть одного из волонтёров в результате перестрелки, произошедшей несколько недель назад, сделала обстановку более напряжённой.
САРА РАНКАНЬО: Все дороги, которые ведут на площадь Джорджа Флойда, перекрыты. После недавних происшествий шеф полиции Миннеаполиса сказал: хватит. Он выступает за то, чтобы вновь открыть эти улицы, и предупреждает, что уже обратился за помощью к ФБР для наблюдения за этой зоной.
«Они делают всё, чтобы выставить это место в максимально неприглядном свете», — утверждает Брайан.
Он вместе с Люком показали нам 24 условия, по которым ведутся переговоры с мэрией об открытии этого места.
«Полиция не должна быть структурой, которая, реагируя на чрезвычайную ситуацию, прибегает к насилию», — считает активист.
После смерти Флойда во многих города была проведена реорганизация полиции, в том числе и в Миннеаполисе. 200 правоохранителей предпочли уйти из органов.
Мэрия на настоящий момент перенаправила 4,5% полицейского бюджета на медико-социальную помощь.
«Этого недостаточно. Особенно если учесть, что они потратили миллионы на меры безопасности для судебного процесса (по делу Флойда. — ИноТВ)», — подчёркивают активисты.
Их девиз: «Нет правосудия, нет улиц».
Когда мы уезжали, то увидели, что хозяин автомастерской уже закрыл её, причём на два часа раньше, несмотря на то, что ещё было светло.
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