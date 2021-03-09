Эксперт CBS: в суде над убийцей Флойда фактор расы станет ключевым

Формирование коллегии присяжных в деле против белого полицейского Дерека Шовина, который убил темнокожего Джорджа Флойда, — очень непростая задача. Такое мнение высказала эксперт CBS по юридическим вопросам Джессика Левинсон. На её взгляд, расовый вопрос затронет многие аспекты этого процесса как в зале суда, так и за его пределами.

ДЖЕССИКА ЛЕВИНСОН, эксперт CBS по юридическим вопросам: При выборе кандидатов очень важно понять, что собой представляют 12 человек, которые займут скамью присяжных, и их четыре заместителя. Вот почему представители обвинения и защиты с помощью анкеты хотят выяснить: «Будут ли эти люди воспринимать мои доводы?».

Ходили разговоры о том, чтобы перенести это слушание в другой регион из-за накала эмоций. Но это очень (этно-культурно. — ИноТВ) разнообразный регион. Давайте поговорим о том, станет ли раса фактором при подборе присяжных, ведь, насколько я понимаю, при переносе процесса в другой округ основными кандидатами в присяжные могут стать белые.

ДЖЕССИКА ЛЕВИНСОН: Я думаю, вполне очевидно, что раса — фактор, затрагивающий очень многие аспекты этого дела. Она будет играть роль прямо или косвенно. Ранее мы говорили о том, что, когда прокурор и защита решают, кого они хотят видеть в составе коллегии присяжных, они могут исключить человека, но только не на основании его расы.

Раса рассматривается в качестве показателя для многих вещей в нашей стране. Но если говорить о конкретном составе коллегии присяжных, каким мы его хотим видеть? Мы хотим, чтобы Шовин получил справедливый суд, Флойд — представление при выборе присяжных. В таком случае это по-настоящему будет коллегия равных.

Верховный суд понимает, что коллегии присяжных необходимо быть принципиальной. Глядя на них, люди должны говорить: «Да, вы вызываете доверие!» И я думаю, чтобы сохранить веру в систему правосудия, среди прочего необходимо убедиться, что этот суд присяжных действительно является разнообразным по своему жизненному опыту, половой и расовой принадлежности.

Очевидно, что это (вопрос о расе. — ИноТВ) станет красной нитью, которая затронет многие аспекты этого процесса как в зале суда, так и за его пределами.

Хорошо. С нами была Джессика Левинсон. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 08 марта 2021 года.