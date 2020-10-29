Daily Wire: «мученики» Black Lives Matter — грабители и насильники, но активисты об этом забывают

В Пенсильвании две ночи подряд громят и грабят магазины — поводом для беспорядков стала смерть очередного афроамериканца от рук полиции. Как отмечает ведущий Daily Wire Мэтт Уолш, убитый Уолтер Уоллес оказался уголовником, на счету которого вооружённое ограбление женщины. В этом его поразительное сходство с Джорджем Флойдом и другими «мучениками» Black Lives Matter, причём пострадавшие от их рук женщины совершенно не интересуют поборников «социальной справедливости», сетует Уолш.

Стало известно больше о Уолтере Уоллесе — младшем. О том самом человеке, который подошёл к сотрудникам полиции Филадельфии, размахивая ножом. Его, по-видимому, оправданная смерть от их рук якобы и спровоцировала очередную волну беспорядков.



Как сообщает городской филиал ABC, Уоллес был начинающим рэпером, и, цитирую, «центральными темами» его музыкальных произведений были огнестрельное оружие и стрельба по людям. Нам также сообщают, что у него был рэп и на тему социальной справедливости. Загадочно, каким образом человек может быть одновременно очарован идеей стрельбы по людям и озабочен социальной справедливостью. Но это то самое игольное ушко, в которое безуспешно пытаются продеть нитку большинство рэперов.



У Уоллеса длинный «послужной список». Ранее его арестовывали за нападение на полицейского. Неясно, знали ли об этом инциденте сотрудники полиции, приехавшие по звонку на 911 незадолго до его (Уоллеса. — ИноТВ) смерти. Но более примечательно то, что в 2017 году он был осуждён за ограбление и нападение. Как сообщается, в ходе этого преступления он, цитирую, «выбил дверь в дом женщины и приставил к её голове пистолет».



Звучит знакомо. Потому что примерно за то же самое был осуждён Джордж Флойд. Правда, тот, вломившись в дом женщины, приставил оружие к её животу, а не к голове. Итак, поступки Уоллеса напоминают о том, что мы уже видели. В том числе и в случае Джейкоба Блейка, который, предположительно, вломился в дом женщины, изнасиловал её, а потом украл её банковскую карту и машину.



Если вы, сидя дома, ведёте счёт, у нас уже три недавних мученика Black Lives Matter, за плечами которых непередаваемо грубое и жестокое обращение с женщинами, в двух случаях подтверждённое, в третьем — есть обвинение, которое с высокой долей вероятности правдиво.



Можно добавить в этот список Рикардо Муньоса, застреленного ланкастерскими полицейскими, на которых он напал с ножом. У него было несколько судимостей. Самая худшая — за недавнее нападение, в ходе которого он ударил ножом четырёх человек, включая несовершеннолетнего и 22-летнюю женщину. Хотя, скажем честно, похоже, что как преступник он придерживался принципа равенства: он втыкал нож и в мужчин, и в женщин.



Итак, всех этих людей (преступников, погибших от рук полиции. — ИноТВ) демонстративно оплакивали. Имена по меньшей мере двух из них — теперь-то, наверное, к ним добавят третьего, Уолтера Уоллеса — украсили шлемы игроков Национальной футбольной лиги. Их память увековечили — как героев своего сообщества. Джо Байден нанёс печально известный визит семье Джейкоба Блейка, обоснованно обвиняемого в изнасиловании. А с самим Блейком Байден говорил по телефону и впоследствии лестно о нём отзывался. Вчера вечером Байден написал в Twitter о том, каким горем стала для него смерть Уоллеса.



И пока нас заклинают называть имена этих мужчин, прославлять их жизнь и оплакивать их смерть или — в случае с Блейком — телесные повреждения, стирается всякое упоминания о пострадавших от них женщинах. Их-то имена не называются. Да их и не позволено называть! Их страдания не считаются. Никто никогда не спросит, а каково им видеть подобное восхваление своих обидчиков. Никто не спрашивает их мнения. А если бы они высказали своё мнение, их бы заглушили криками, если не того хуже. И мы все это знаем.



Вот что BLM и Демократическая партия думают о женщинах, не вписывающихся идеально в их сценарий, не сотрудничающих с их программой. По большому счёту, они об этих женщинах вообще не думают, не признают их существования. И от нас ожидают, что мы последуем этому примеру? Из преступников, совершающих насильственные преступления, будем делать жертв, но не скажем ни слова о жертвах их насильственных преступлений? С помощью этого молчания левые создают и поддерживают свои стереотипы. Так что я говорю: нам больше не следует об этом молчать.



Дата выхода в эфир 28 октября 2020 года.