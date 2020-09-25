NBC: решение по делу Бреонны Тейлор спровоцировало негодование и беспорядки в США

Очередная ночь беспорядков позади, и этим вечером одного из двух офицеров, раненных в Луисвилле, выписывают из больницы. Другой восстанавливается после сделанной ему операции. Подозреваемый находится под арестом.

Эта стрельба попала на кадры прямой трансляции, которую вела полиция.

ЖЕНЩИНА: Смотрите, полицейский упал. Там полицейский лежит.

В районе, где стреляли в полицейского, было произведено более 125 арестов.

ГРЕГ ФИШЕР, мэр города Луисвилл: Насилие будет лишь источником боли, а не лекарством от боли. И нам хорошо известно, что насилие никогда не может быть ответом.

После решения большого жюри присяжных не предъявлять полицейским обвинения в том, что они стали причиной смерти Бреонны Тейлор…

БЕН КРАМП, адвокат семьи Тейлор: Как её семья, так и я считаем, что этот судебный процесс является фарсом, который не предоставляет голоса Бреонне Тейлор.

Страну от Нью-Йорка до Атланты и Лос-Анжелеса охватил гнев. Не обошлось без вспышек насилия. В Денвере и Баффало на протестующих наезжали машины. А в Портланде в полицейских бросили коктейль Молотова.

Двоюродная сестра Тейлор поучаствовала в этой демонстрации в Мичигане.

ТАВАННА ГОРДОН, двоюродная сестра Бреонны Тейлор: Судебная система совершила очередную несправедливость по отношению к нашей семье.

Бывшему полицейскому Луисвилла Бретту Хэнкисону было предъявлено обвинение в том, что он беспричинно подверг опасности жизни людей, поскольку неосмотрительно открыл стрельбу, в результате чего пули попали даже в соседнюю квартиру.

Сейчас он выпущен под залог. А его адвокаты заявляют, что он намерен заявить о своей невиновности. Двум другим полицейским никаких обвинений предъявлено не было. Генеральный прокурор заявил, что их действия были оправданы.

ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС, корреспондент NBC News: Ключевой спор в этом деле: объявили ли полицейские о своём присутствии, прежде чем они выбили дверь в квартиру Тейлор. Генеральный прокурор штата Кентукки утверждает, что они это сделали. Эту информацию подтверждает один свидетель.

Однако Кеннет Уолкер, парень Тейлор, заявляет, что полицейские не представились. Она посчитала, что в дом ломится посторонний человек, и открыла огонь из зарегистрированного оружия.

ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС: Вы считаете, что генеральный прокурор пытается возложить вину за смерть Бреонны Тейлор на Кеннета Уолкера?

ФРЕДЕРИК МОР, адвокат Кеннета Уолкера: Да.

Фредерик Мор — адвокат Кеннета Уолкера. По его словам, есть несколько свидетелей, показания которых расходятся с данными полиции.

Он вместе с губернатором призывает опубликовать доказательства, которые полиция предъявила большому жюри присяжных.

ФРЕДЕРИК МОР: Расскажите нам, что вы делали, что говорили. Покажите нам ваше дело и детали расследования.

ФБР всё ещё ведёт расследования по соблюдению гражданских прав. Кроме того, полиция тоже проводит внутреннюю проверку в отношении других сотрудников, в том числе того, кто получил ордер на обыск.

БРЕОННА ТЕЙЛОР (запись): Когда ты рядом, для меня это большой стресс.

Из тюремной аудиозаписи, появившейся в результате утечки, и из полицейской служебной записки, оказавшейся в распоряжении NBC News, можно понять, что её бывший парень, ранее в этом году арестованный за торговлю наркотиками, использовал её адрес.

В результате полиция выдвинула предположение, что она хранит деньги и наркотики.

Однако адвокат семьи Тейлор заявляет об отсутствии достаточного количества доказательств для предоставления ордера на обыск её квартиры, где не нашли ни денег, ни наркотиков. По его словам, плохо проведённая операция продемонстрировала системные изъяны в работе департамента полиции Луисвилла.

Этим летом городской совет принял закон Бреонны, который запрещает выдавать ордеры, позволяющие правоохранителям входить в помещение без предварительного оповещения. А на прошлой неделе было заключено мировое соглашение на сумму 12 миллионов долларов, частью которого стал вопрос о реформировании полиции.

ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС: Вы никогда не слышали, чтобы полицейские представлялись?

ДЖЕНАЙА АТТЕРБЭК: Именно так.

Дженайа Аттербэк живёт в одной из квартир на верхнем этаже.

ДЖЕНАЙА АТТЕРБЭК: Скажу так. То, что сделала полиция, меня пугает. А ведь они должны приходить к нам на помощь.

ГЕЙБ ГУТЬЕРЕС: Большая часть города всё ещё перекрыта. Уже вторую ночь подряд здесь будет действовать комендантский час.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2020 года.