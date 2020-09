Fox: демократы не хотят осуждать беспорядки в США — ведь они их спонсируют

В результате беспорядков в США «самые тупые и наименее созидательные» американцы получили намного больше власти — по той причине, что демократы не только их не осуждают, но и помогают собирать деньги с помощью различных радикальных организаций, заявил ведущий Fox News Такер Карлсон. При этом, по его словам, весьма показательно то, что эти же самые демократы не потратили ни единого цента на восстановление американских городов.

Главный результат этих волнений заключается в том, что огромная власть переходит в руки самых тупых, наименее созидательных, наименее интересных, наиболее агрессивных людей нашего общества. И на то есть причина: у них стало больше власти, потому что они собрали большие деньги. Во время этих беспорядков пожертвования для организации (политической активистки. — ИноТВ) Нур резко возросли. После смерти Флойда Black Visions Collective получила 19 миллионов долларов в виде онлайн-пожертвований, а её организация-партнёр Reclaim the Block — 11 миллионов долларов.



Существенная часть этих денег поступила благодаря эффективным усилиям ведущих демократов. На следующий день после того, как сгорел полицейский участок, а избиратели Джо Байдена разгромили десятки местных заведений и предприятий, Сэнди Кортес, действующий конгрессмен, написала в Twitter следующее, цитирую: «Сейчас время выступить в поддержку организаторов на передовой, борющихся за справедливость в Миннесоте». Она призвала своих бездумных последователей присоединиться к Ильхан Омар, Аянне Прессли, Рашиде Тлаиб — как обычно — и собрать 50 тысяч долларов для Black Visions Collective и Reclaim the Block.



Отдельно от них жертвовать деньги Black Visions Collective и Reclaim the Block призвал бывший член кабинета министров Обамы Хулиан Кастро. Трудно поверить, но это правда. Он призвал демократов, цитирую, «оказать поддержку тем, кто на передовой требует перемен». На передовой? Это что, война? Они считают, что да.



Они не верят в нашу систему правосудия. Они считают, что надо вершить суд посредством уличного насилия. И, поскольку Беверли-Хиллз от этих погромов не страдает, к усилиям по сбору денег присоединились и знаменитости. Вот что говорил в июне ведущий ток-шоу Джимми Киммел, отчаянно надеясь, что вы не вспомните, как он гримировался под чернокожего и несколько раз использовал слово на букву N. Посмотрите.



КЕКЕ ПАЛМЕР, актриса: Больше всего Black Visions Collective порадовал меня тем, что для них жизни всех чернокожих имеют значение.



ДЖИММИ КИММЕЛ, комик и телеведущий: Веб-сайт называется BlackVisionsMN.org. Если вы хотите зайти и тоже пожертвовать деньги, как мы…



Пиарить революционную организацию, рекламировать её веб-сайт, по сути, выпрашивать для неё деньги в телеэфире… Это не политические разногласия, не противостояние либеральной и консервативной точек зрения, это просто неправильно! И даже отвратительно!

Демократы собрали все эти деньги. Женщина по имени Олучи Омеога, которая была в числе основателей Black Visions Collective и работает с Reclaim the Block, ясно дала понять, каковы истинные принципы организации. Она объявила, что мародёрство — это форма репараций. Не воровство, а репарации. И она призвала к тому, чтобы мародёрства было больше. Смотрите.



ОЛУЧИ ОМЕОГА, политическая активистка: Я знаю, что взятые вещи распределяются на районе. У меня нет мнения о том, хорошо или плохо мародёрствовать, но я понимаю пользу репараций сейчас. Забрать у корпораций и вернуть людям, которые действительно нуждаются в ресурсах. И теперь мы видим, что можем дать эти вещи этим людям, благодаря мародёрству в Target и Cub Foods, и это можно перераспределить на районе…



Эти вещи перераспределяются на районе. Да. Каждый получит новую пару кед.



Бедняки с ней не согласны. Бедняки знают, что такое воровство. Мародёрство — это воровство. Надо ходить в какой-нибудь частный колледж, чтобы у вас могло возникнуть такое дурацкое мнение, как у этой особы. Нет никаких сомнений в том, что эта особа ходила в какой-то частный колледж.

Если подытожить, то речь идёт о радикальных организациях — радикальных по-настоящему. И демократы знали об этом задолго до начала беспорядков в Миннеаполисе. В 2015 году лидеры Black Visions Collective оккупировали полицейский участок на протяжении 18 дней, однако финансированию это никак не помешало. За несколько месяцев до этого Нур организовала восстание. Black Visions Collective получила грант в размере 25 тысяч долларов от Миннеаполиса. Парадокс очевиден, однако последствия его оказались трагическими. Налогоплательщики вручили деньги той самой организации, которая помогала в разрушении их города. Городские власти Миннеаполиса, по большому счёту, профинансировали своё собственное уничтожение.

Разумеется, демократы отреклись от Black Visions Collective и Reclaim the Block, так же как они отреклись от Фонда свободы Миннеаполиса, который внёс залог за многих участников беспорядков. При этом они не отказались от BLM и «Антифа» — обе являются группировками агрессивных радикалов. Фонд свободы Миннеаполиса напрямую продвигала Камала Харрис. Работники аппарата Байдена также этим занимались. Они перенаправляли пожертвования в пользу Black Visions Collective.

Дело не только в том, что демократы не хотят осуждать повинных в этих беспорядках людей. Дело в том, что они хотят этих беспорядков — ведь они их оплачивают. Но сколько они потратили на восстановление наших городов? Пока что ни цента. Что весьма показательно.



Дата выхода в эфир 03 сентября 2020 года.