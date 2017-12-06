Berlingske: Тиллерсон стремится вынудить Европу заблокировать «Северный поток — 2» В ходе турне по Европе глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон активно попытается убедить европейских союзников не позволить России реализовать проект по строительству газопровода «Северный поток — 2», сообщает Berlingske. По мнению Тиллерсона, Западу пора осознать, что «набирающая силу Россия представляет собой актуальную угрозу» и использует энергоресурсы как инструмент «в политических играх», говорится в статье. 6 декабря 2017 Berlingske

«Кого волнует пара лишних километров?»: датчанам ответили по «Северному потоку — 2» Если Дания заблокирует расширение российского газопровода «Северный поток», Россия готова построить линию в обход датских территориальных вод. Как пишет издание Berlingske, в компании «Северный поток — 2» заявили, что у них проработан запасной вариант и «пара лишних километров» не имеет никакого значения. 13 октября 2017 Berlingske

Berlingske: бедность угрожает разорвать «контракт» россиян с властью Уже второй год подряд в российской экономике наблюдается спад, что выталкивает за черту бедности всё больше людей. Как пишет издание Berlingske, неравенство и бедность прямо угрожают «социальному контракту» между россиянами и властью, который был характерен для периода высоких цен на нефть. 18 января 2017 Berlingske

Berlingske: советские мечты о будущем остались лишь на плёнке В российском сегменте интернета вызвал широкий резонанс советский диафильм, рассказывающий о том, как люди будут жить в 2017 году. Однако, как пишет датское издание Berlingske, история пошла совсем по другому пути и мечты авторов о светлом коммунистическом будущем остались лишь на пленке. 11 января 2017 Berlingske

Расмуссен: Сирийский конфликт – поражение США и победа России Война в Сирии стала «стратегическим поражением для США, стратегической победой России и угрозой силам, удерживающим европейские страны внутри ЕС», заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью датской газете Berlingske. Ближний Восток Россия рассматривает как «арену», на которой можно «бросить вызов доминированию Америки», и в этой связи выборы 2016 года в США приобретают «решающее» значение, отмечает Расмуссен. 26 сентября 2016 Berlingske