Berlingske: «идеальный шторм» — накануне третьей волны пандемии Европа рискует остаться без вакцины

Сегодня, когда Европа должна была вступить на путь к свету в конце тоннеля, разразился идеальный шторм: свирепствуют мутации, началась третья волна пандемии. Как пишет Berlingske, трагично и тревожно, что одновременно с ростом количества заражённых всё больше европейских стран лишаются и важнейшего оружия против вируса — вакцины.

По всей Европе наблюдается множество примеров того, как моментально поднимается третья волна пандемии, которая захлёстывает слабо вакцинированное население. Как пишет Berlingske, в половине Италии закрыты магазины, рестораны и школы. В Париже ситуация настолько тревожная, что, похоже, городу предстоит ещё один жёсткий карантин. Немецкие власти наблюдают за ростом количества случаев заражения и говорят, что страна на пороге третьей волны. В Польше дела уже сейчас идут ужасно, а во многих регионах Восточной Европы регистрируется самое высокое количество погибших в сутки с момента начала пандемии. Как отмечает издание, трагично и тревожно, что одновременно с ростом количества заражённых всё больше европейских стран лишаются важнейшего оружия против вируса — вакцины.

Всё больше европейских стран приостанавливают использование вакцины AstraZeneca из страха, что она вызывает тромбозы, пусть и в редких случаях. В минувший вторник Швеция стала очередной страной ЕС, объявившей о приостановке использования этой вакцины. Дело приняло серьёзный оборот ещё в понедельник, когда такие важнейшие члены ЕС, как Германия, Испания, Франция и Италия, объявили о временной приостановке, после того как ещё на прошлой неделе от вакцины AstraZeneca временно отказались Дания, Австрия и Норвегия.

В общей сложности более десяти стран ЕС приостановили использование вакцины, которую разработал Оксфордский университет, а производит и распространяет шведско-британская компания AstraZeneca.

Ожидается, что в ближайшее время Европейское агентство лекарственных средств представит выводы по результатам предварительного исследования, проведённого с целью определить, существует ли связь между отдельными случаями образования тромбов, в том числе со смертельным исходом, и использованием вакцины.

В связи с этим различные органы здравоохранения по всей Европе решили приостановить вакцинацию, опираясь скорее на принцип предосторожности, чем на хорошо задокументированные основания для опасений по поводу серьёзных побочных эффектов, однако эта задержка тоже имеет свою цену.

В Бельгии, где решили продолжать прививать граждан вакциной AstraZeneca, министр здравоохранения Франк Ванденбрук заявил, что приостанавливать использование этой вакцины было бы безответственно.

«Приостанавливать вакцинацию, хорошо осознавая, что вирус продолжает распространяться среди населения, было бы безответственно, ведь вакцина — это надежное, эффективное и безопасное средство от этой болезни», — заявил чиновник.

Согласно результатам проделанной ранее во Франции аналитической работы, если ежедневно прививать 100 тысяч человек старше 50 лет, 15 жизней в день оказываются спасены. А как отмечает журналист The Economist, сейчас в Германии на складах хранятся 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca, и если ориентироваться на приведённые выше подсчёты, погибнут 1785 человек, которых иначе можно было бы спасти.

Ожидается, что в долгосрочной перспективе люди начнут с ещё большим недоверием относиться к вакцине AstraZeneca, у которой уже и так не раз бывали неприятности, с тех пор как в январе её одобрили к использованию в странах ЕС. Национальным органам здравоохранения, например, в Германии, уже сейчас приходится изо всех сил убеждать граждан, чтобы те согласились привиться этой вакциной.

«События последних дней укрепляют ЕС на позиции главного проигравшего в гонке западных стран, рвущихся вернуться к привычным будням. Путь Европы к свету в конце тоннеля, похоже, лишь удлиняется», — заключают авторы материала.