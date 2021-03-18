TVE: бразильские больницы на грани коллапса

Количество заражений коронавирусом в Бразилии становится всё больше, при этом за последнюю неделю от этой болезни в среднем за сутки умирали 1800 человек, передаёт TVE. Между тем вакцинация в стране проходит медленно, а бразильские больницы уже находятся на грани коллапса.

С каждым часом Бразилия всё выше поднимается в рейтинге, избежать попадания в который стремится весь мир. За последнюю неделю среднее количество погибших за сутки составляло 1800 человек.



Число умерших с начала пандемии уже в районе 280 тысяч человек. Вакцинация продвигается медленно. Случаев заражения становится всё больше, и Бразилия уже находится на пороге национального больничного коллапса.



В этой больнице в городе Сан-Паулу в отделении интенсивной терапии уже нет свободных коек.



«Медперсонал истощён и чувствует своё бессилие, когда, уходя со своей смены, видит, что никаких карантинных мер нет», — говорит медсестра Кристи Ла-Брасс.



Существует также беспокойство из-за нового амазонского штамма, который более заразен и довольно распространён.



«Нам нужно провести исследование генома, чтобы иметь возможность его идентифицировать. Но, похоже, уже многие больные заражены этим штаммом», — отмечает врач Татьяна Сканавачи.



В самый критичный момент пандемии президент Жаир Болсонару назначил уже своего четвёртого министра здравоохранения. Кардиолог Марселу Кейрога заменит такую спорную, но верную президенту фигуру, как генерал Пазуэллу.



Новый министр уже исключил карантинные меры, заявив, что они не могут быть политикой правительства.



На фоне отсутствия национальной политики некоторые штаты вновь объявили о введении ограничительных мер. Из-за сложившейся чрезвычайной ситуацией на этой неделе в Сан-Паулу в ночное время действует комендантский час.



САГРАРИО МАСКАРАКЕ, корреспондент TVE: Ощущая давление из-за возвращения на политическую арену бывшего президента Лулы, Болсонару начинает выступать с более сдержанными заявлениями. Сейчас он делает вид, что ускоряет темпы вакцинации, а также закупку вакцин. Но на каждую сотню бразильцев сейчас приходится лишь 5 вакцинированных.



Дата выхода в эфир 17 марта 2021 года.