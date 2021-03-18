TVE: бразильские больницы на грани коллапса

04:10
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано у побережья Алжира
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Алжира. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
03:51
В Росавиации рассказали о планах реконструкции аэропортов и аэродромов
В России до 2035 года планируется реконструировать 179 аэропортов и аэродромов. Об этом свидетельствуют данные проекта Концепции развития аэродромной сети России, разработанного Росавиацией.
03:33
В РАН сообщили о сотнях афтершоков после землетрясения на Камчатке
Несколько сотен афтершоков произошло на Камчатке после произошедшего во вторник, 16 марта, землетрясения. Об этом сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
03:16
В Канаде за сутки зафиксировали более 4 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Канаде возросло на 3374 и достигло 919 239.
03:10
Тухель заявил, что «Челси» был великолепен в матче с «Атлетико»
Главный тренер лондонского «Челси» Диего Симеоне прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» и выход в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов.
03:02
Тренер «Атлетико» Симеоне: не ищу оправданий, «Челси» сыграл лучше
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал вылет от лондонского «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
02:58
Посол России в США вылетает 20 марта в Москву на консультации
Посол России в США Анатолий Антонов вылетает в Москву в субботу, 20 марта, на консультации. Об этом сообщили в российском посольстве в Вашингтоне.
02:54
Уткин: руководство ЦСКА сделало ошибку, обновляя команду вокруг Гончаренко
Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о будущем главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко.
02:41
Чалов рассказал, как относится к тому, что получает мало игрового времени в ЦСКА
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов высказался о своём игровом времени, а также прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
02:40
Глава ВОЗ выразил соболезнования в связи со смертью президента Танзании
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил соболезнования в связи с сообщением о смерти президента Танзании Джона Магуфули.
02:31
Дзюба отреагировал на недовольство по поводу состава сборной России по футболу
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался по поводу своего вызова в сборную России по футболу.
02:21
В Колумбии за сутки выявили более 4 тысяч случаев коронавируса
В Колумбии за сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло на 4554 и достигло 2 314 154.
02:14
Суарес не забил в 25-м выездном матче кряду в Лиге чемпионов
Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес с 2015-го года не может забить в выездном матче Лиги чемпионов.
02:03
Полицейские в Иркутске задержали удерживавшего в доме ребёнка мужчину
Сотрудники полиции задержали в Иркутске мужчину, который удерживал в доме несовершеннолетнего. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
02:00
Дзюба считает, что в эпизоде с Сантосом мяч пересёк линию ворот ЦСКА
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал эпизод в конце матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
01:51
Семак высказался о незабитом Дзюбой пенальти в матче с ЦСКА
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением по поводу незабитого пенальти форвардом команды Артёмом Дзюбой в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
01:46
В ряде регионов Словении смягчают ограничения по коронавирусу
В некоторых регионах Словении с 22 марта смягчают введённые ранее ограничения по коронавирусу. Об этом сообщили в кабмине республики.
01:44
«Бавария» установила рекорд по выходам в четвертьфинал Лиги чемпионов
Мюнхенская «Бавария» установила рекорд по выходам в стадию 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов.
01:37
Шупо-Мотинг стал автором 1000-го гола «Баварии» в еврокубках
Мюнхенская «Бавария» достигла отметки в 1000 забитых мячей в еврокубках.
01:28
Террористы совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 36 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
01:26
Боярский уверен, что после победы над ЦСКА «Зенит» точно станет чемпионом
Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
01:14
«Антальяспор» с Кудряшовым вышел в финал Кубка Турции по футболу
«Антальяспор» обыграл «Аланьяспор» в полуфинале Кубка Турции по футболу.
01:10
В Бразилии выявили более 90 тысяч случаев коронавируса за сутки
В Бразилии общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки увеличилось на 90 303 и достигло 11 693 838.
01:03
«Бавария» и «Боруссия» (Д) впервые за пять лет одновременно пробились в 1/4 финала ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» впервые за пять лет одновременно вышли в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов.
00:59
Три английские команды сыграют в 1/4 финала ЛЧ второй раз за три года
Три английские команды второй раз за три года пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.
00:55
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Стали известны все участники четвертьфиналов футбольной Лиги чемпионов сезона-2020/21.
00:53
«Челси» одолел «Атлетико» и пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов
Лондонский «Челси» на своём поле одержал победу над мадридским «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
00:51
Гол Левандовски с пенальти помог «Баварии» победить «Лацио» и выйти в четвертьфинал ЛЧ
Мюнхенская «Бавария» на своём поле переиграла римский «Лацио» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
00:44
Футболист «Атлетико» Савич был удалён в конце матча с «Челси» за удар соперника
Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич был удалён в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с лондонским «Челси».
00:34
Курц призвал регулятора допустить «Спутник V» на рынок ЕС
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) как можно быстрее зарегистрировать для применения в Европе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» после проверки её безопасности.
00:17
Левандовски набрал больше всех очков по системе «гол + пас» за последние два сезона ЛЧ
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски набрал больше всех очков по системе «гол + пас» в последних двух сезонах Лиги чемпионов.
00:16
В Италии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
В Италии за сутки выявили 23 059 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 3 281 810.
00:08
Итальянские СМИ: Тренер «Ромы» отказался возглавить «Спартак»
Главный тренер итальянской «Ромы» Паулу Фонсека отказался возглавить московский «Спартак».
00:05
Малыхин раскритиковал поведение Стерлинга после боя с Яном
Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин выразил мнение, что Алджэмейн Стерлинг повёл себя не лучшим образом после окончания поединка с Петром Яном на UFC 259.
00:00
Малыхин считает, что Диллашоу и Сехудо — бойцы не уровня Яна
Российский боец ONE FC Анатолий Малыхин выразил мнение, что его соотечественник Пётр Ян является сильнейшим бойцом легчайшего дивизиона UFC на данный момент.
23:58
Умер президент Танзании
Президент Танзании Джон Магуфули скончался в возрасте 61 года.
23:56
Мишин: сопровождать Туктамышеву, Коляду и Семененко на ЧМ буду я и Прокофьева
Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин сообщил, что будет сопровождать своих учеников на предстоящем чемпионате мира вместе с Татьяной Прокофьевой.
23:49
Семак: «Зенит» в матче с ЦСКА порадовал болельщиков и себя
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.
23:45
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
В мире за сутки выявили 406 980 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
23:42
В Удмуртии рассказали о работе по предоставлению жилья детям-сиротам
В Удмуртии прокомментировали ход работы по предоставлению жилья детям-сиротам.
23:39
Петржела назвал красавцами футболистов «Зенита» после матча с ЦСКА
Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги.
23:30
В «Зените» отреагировали на момент с сейвом Акинфеева в конце матча с ЦСКА
Пресс-служба петербургского футбольного клуба «Зенит» отреагировала на спорный эпизод в конце матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
23:30
В Белом доме заявили о «прямолинейном» курсе в отношениях с Россией
Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
23:23
В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19
За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 27 человек, выздоровели 49.
23:22
Курганская область получит дополнительные средства на лекарства для пациентов с COVID-19
Курганская область получит дополнительные 13,8 млн рублей на лекарства от COVID-19 для пациентов, которые получают медпомощь амбулаторно. Средства направят из резервного фонда.
23:21
В Петербурге начался финал конкурса «Учитель будущего»
В Санкт-Петербурге начался финал профессионального конкурса «Учитель будущего».
23:18
Дзюба заявил, что незабитый пенальти в матче с ЦСКА воспринял как вызов
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём незабитом пенальти в матче с московским ЦСКА в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги.
23:15
Операторов могут обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах
Операторов связи могут обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах, такие как личные сведения, информация о звонках или отправленных сообщениях.
23:13
В Нижегородской области рассказали о темпах ввода жилья в 2020 году
В 2020 году в Нижегородской области ввели в эксплуатацию более 6 тыс. жилых домов общей площадью 1,4 млн кв. м, что на 4,7% больше, чем в 2019 году.
23:06
Регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы запустят в мае
Регулярные теплоходные маршруты по Каналу имени Москвы планируют запустить с 1 мая.