Televisa: почти 2 тысячи погибших от COVID-19 за сутки — в Бразилии новый антирекорд

21:51 В ДНР заявили о подавлении огневых точек украинских силовиков Управление народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о подавлении огневых точек украинских силовиков.

21:49 Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс» после скандала из-за слов Назарова Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вернулся к тренировкам с командой после скандала из-за слов тренера Андрея Назарова.

21:37 Рочев сравнил финиш Клебо и Большунова со своим на ЧМ-2005 Чемпион мира 2005 года Василий Рочев — младший оценил финиш россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо в лыжном марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

21:33 ЦБ планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году Центробанк России хочет начать тестировать цифровой рубль уже в 2022 году, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

21:21 Федерер выиграл первый матч после годичного перерыва Швейцарец Роджер Федерер одержал победу над британцем Даниэлем Эвансом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

21:21 Роскомнадзор предупредил Twitter о возможности полной блокировки Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении его работы в России и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении запрещённого контента.

21:09 В Подмосковье предложили ужесточить штрафы за нелегальные свалки В Московской области предложили ужесточить штрафы за нелегальные свалки.

21:08 Путин исключил введение искусственных запретов на отдых за границей Российские власти не будут искусственно удерживать россиян от поездок в другие страны, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

21:05 В сборной Норвегии подтвердили, что апелляция о дисквалификации Клебо отозвана Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг подтвердил, что апелляция на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе была отозвана по просьбе самого спортсмена.

20:56 Тренер сборной России по лыжным гонкам назвал сильным ходом заявление Клебо Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

20:56 Блинкен встретится с главой МИД Китая на Аляске Госсекретарь США Энтони Блинкен и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан проведут 18 марта на Аляске переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

20:52 В Приморье прошли учения Тихоокеанского флота В Приморском крае прошли учения Тихоокеанского флота.

20:52 В Карачаево-Черкесии сокращается коечный фонд для больных коронавирусом В Карачаево-Черкесии коечный фонд для больных коронавирусом сократился в пять раз с января 2021 года.

20:51 Губерниев считает, что Клебо заслуживает уважения по итогам ситуации с апелляцией Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который попросил отозвать апелляцию на результат марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

20:46 В ЯНАО рассказали о ситуации с COVID-19 За сутки в Ямало-Ненецком автономном округе подтвердили коронавирус у 31 человека, выздоровел 51.

20:42 Роскомнадзор передал в суд три протокола в отношении Twitter Роскомнадзор составил три административных протокола в отношении Twitter за неудаление противоправной информации, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

20:39 Клебо попросил отозвать апелляцию на результаты лыжного марафона на ЧМ Норвежский лыжник Йоханнес Клебо признался, что попросил национальную федерацию отозвать апелляцию на результаты марафона на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

20:33 Эксперт рассказал, может ли лето в России стать длиннее Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Владимир Семёнов рассказал, может ли лето в России стать длиннее.

20:30 Главы МИД России и Турции встретились для переговоров в аэропорту Катара Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в аэропорту столицы Катара — Дохи.

20:29 Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Марселе Россиянин Карен Хачанов победил американца Маккензи Макдональда в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе.

20:28 Шаман дала рекомендации по приготовлению блинов Шаман Елена Батыр дала рекомендации по приготовлению блинов.

20:22 Синоптики предупредили о снегопаде и усилении ветра до 16 м/с в Челябинской области Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Челябинской области. С 11 марта снежный покров может вырасти на 15 см.

20:19 Владимир Гостюхин поделился воспоминаниями о съёмках в «Дальнобойщиках» Актёр Владимир Гостюхин поделился воспоминаниями о съёмках в «Дальнобойщиках».

20:18 Путин поздравил фристайлистку Смирнову с победой в парном могуле на ЧМ Президент России Владимир Путин поздравил отечественную фристайлистку Анастасию Смирнову с победой в парном могуле на чемпионате мира в Алма-Ате.

20:15 Социальные пенсии с 1 апреля могут проиндексировать на 3,4% Минтруд России предложил проиндексировать социальные пенсии с 1 апреля на 3,4%. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале правовых актов.

20:07 Иммунолог оценил ситуацию с пандемией Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов оценил ситуацию с пандемией.

20:06 В Подмосковье рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году В Московской области рассказали о поддержке детей-сирот в 2021 году.

20:04 Гореева завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU Россиянка Анастасия Гореева заняла второе место в индивидуальной гонке на 12,5 км на последнем этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в австрийском Обертиллиахе.

20:03 Девять машин столкнулись на МКАД в Москве На внутренней стороне 73-го км МКАД в Москве столкнулись девять автомобилей, движение затруднено.

19:57 Рочев высказался о возможных терапевтических исключениях у норвежских лыжников Чемпион мира 2005 года Василий Рочев — младший поделился мнением по поводу возможного использования терапевтических исключений норвежскими лыжниками на чемпионате мира в Оберстдорфе.

19:56 Директор лыжной сборной Норвегии заявил, что не преследует цели добиться санкций для Большунова Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг заявил, что в апелляции, которая была подана в Международную лыжную федерацию (FIS), нет требования санкций для россиянина Александра Большунова за инцидент с Йоханнесом Клебо на финише марафона чемпионата мира в Оберстдорфе.

19:50 США с 2014 года предоставили Украине помощь на $4,5 млрд Вашингтон с 2014 года предоставил Киеву помощь на сумму $4,5 млрд, заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

19:48 Агент Кутепова допустил, что футболист может летом покинуть «Спартак» Дамиано Драго, агент защитника московского «Спартака» Ильи Кутепова, допустил, что его клиент может летом сменить клуб.

19:44 В Крыму рассказали об объёмах субсидирования начинающих фермерских хозяйств Вице-премьер — министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин на заседании президиума Госсовета республики сообщил, что не менее десяти начинающих фермерских хозяйств региона в 2021 году получат гранты в рамках реализации нацпроекта «Агростартап».

19:43 Яна Чурикова прокомментировала победу певицы Manizha в отборе на Евровидение Телеведущая Яна Чурикова прокомментировала данные голосования на Первом канале, согласно которым певица Manizha выступит от России на Евровидении в 2021 году.

19:42 Черчесов заявил о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что форвард «Зенита» Артём Дзюба вновь будет капитаном команды.

19:38 Тренер Пилипчук в ближайшее время покинет «Спартак-2» Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что главный тренер второй команды Роман Пилипчук в ближайшее время покинет свой пост.

19:38 Тихановская надеется, что ЕС примет новый пакет санкций по Белоруссии Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами ЕС в ООН и выразила надежду, что Евросоюз в марте примет новый пакет санкций в отношении властей Белоруссии.

19:34 «Металлург» разгромил «Барыс» в серии плей-офф Кубка Гагарина В первом раунде серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» одержал победу над казахстанским «Барысом».

19:29 Агент Селюк: на смену Месси и Роналду пришли Холанд и Мбаппе Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о нынешней форме нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

19:26 Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке Профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган оценил ситуацию на валютном рынке.

19:22 Менеджер Яна рассказал о проблемах российского бойца при подготовке к поединку со Стерлингом Менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна Саят Абдрахманов рассказал о просчётах российского бойца в поединке с Алджэмейном Стерлингом.

19:18 Врач рассказал, сколько блинов можно съесть без последствий для здоровья Заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской больницы Тимур Асанов рассказал, сколько блинов можно съесть без последствий для здоровья.

19:17 В ЛНР заявили о подавлении огневых позиций украинских силовиков В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о подавлении огневых позиций украинских силовиков в Донбассе, с которых, как заявили в Народной милиции, вёлся обстрел.

19:15 Сотрудник «Порту» оскорбил Роналду после матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» Фернанду Сауль, диктор домашнего стадиона «Порту» и сотрудник отдела португальского клуба по работе с болельщиками, оскорбил нападающего итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

19:15 В Госдуму внесли проект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) внёс в нижнюю палату парламента законопроект о расширении применения прогрессивной шкалы НДФЛ. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

19:14 Путин поручил завершить подготовку единого плана развития Арктики Президент России Владимир Путин дал правительству месяц на то, чтобы подготовить единый план развития Арктики.

19:06 Махачев вызвал на бой экс-чемпиона UFC дос Аньоса Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев вызвал на поединок экс-чемпиона организации Рафаэля дос Аньоса.

19:04 В Бресте возбудили дело по факту героизации военных преступников Белорусская прокуратура возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников в Бресте, где 28 февраля было проведено незаконное мероприятие, на котором присутствующие «исполняли песни и читали стихи, в том числе во славу Ромуальда Райса».