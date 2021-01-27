Sky News: «средневековая чума» — в Бразилии опасаются ухудшения и без того тяжёлого положения из-за коронавируса

Ситуация в бразильском Манаусе близка к критической на фоне распространения нового штамма коронавируса, сообщает Sky News. В местных больницах пациентам с COVID-19 не хватает баллонов с кислородом. Бразильские военные вынуждены эвакуировать заболевших в другие города страны, хотя там ситуация складывается не намного лучше.

Условия в городе Манаус, где, как считается, зародился бразильский штамм коронавируса, в настоящий момент являются настолько тяжёлыми, что ситуацию с COVID-19 здесь сравнивают со «средневековой чумой», опасаясь его дальнейшего распространения, пока пациенты задыхаются на больничных койках без кислорода, сообщает Sky News.

Некоторое облегчение в стране с населением более 211 млн человек и президентом, отрицающим опасность коронавируса, принесло начало программы вакцинации. Однако облегчение продлилось недолго. Почти сразу выяснилось, что Бразилии доступны лишь 6 млн доз вакцины.

При этом ситуация в стране остаётся настолько тяжёлой, что кислород для пациентов с коронавирусом сюда стали доставлять из Венесуэлы, страны «с одной из самых неэффективных медицинских служб в мире». С самого начала борьба с распространением коронавируса в Бразилии была настолько «хаотичной», что привела к гибели огромного количества людей. По числу погибших от COVID-19 страна уступает только США.

Как пишет Sky News, в связи со столь непростой обстановкой бразильскому правительству пришлось обратиться за помощью к военным. В Манаусе солдаты вынуждены эвакуировать пациентов с тяжёлой формой коронавируса в другие города страны, хотя там ситуация складывается не намного лучше.

Манаус, так и не оправившийся от первой волны COVID-19, оказался просто неспособен справляться с ростом числа заболевших из-за появления нового штамма. Ситуация дошла до того, что родственникам тех, кто поступает в местные больницы, вручают кислородные баллоны и просят наполнить их кислородом, если те хотят, чтобы у их близких был хоть какой-то шанс на выживание. В итоге в ожидании поставок, например из Венесуэлы, выстраиваются огромные очереди.

«Я хотел бы сказать всем, кто слушает, — пожалуйста, помогите нам! Здесь умирает больше людей, чем в военное время, мы находимся в состоянии войны, буквально биологической войны в наших городах... нашем городе», — заявил один из добровольцев Элсио да Силва.

По словам да Силвы, он каждый день сталкивается с массой трудностей, чтобы наполнить баллоны — чтобы принести в больницу пациентам с тяжёлой формой коронавируса три баллона, он стоит в очереди со вчерашнего вечера.

При этом вопрос нехватки кислорода стоит настолько остро, что местным медикам приходится решать, кто из пациентов «будет жить, а кто умрёт».

«Бывают дни, когда мы доставляем кислород и должны решить, исходя из уровня насыщения крови, кого мы спасём, а кто умрёт. Такова повседневная реальность», — отметил волонтёр.

По словам журналистов Sky News, ситуация здесь обстоит намного хуже, чем они опасались. По итогам трёхдневной командировки сотрудники телеканала рассказывали о царящих в местных больницах ярости, волнении за своих близких, информацию о которых родственники не могут получить, и отчаянии из-за отсутствия медицинской помощи.

«Такое ощущение, что мы освещали ситуацию в средневековые времена, когда серьёзная эпидемия чумы охватила население и люди мрут как мухи», — заявил оператор Джейми Кеннерли. По его словам, в настоящий момент на городском кладбище в Манаусе готовят ещё 22 тыс. мест, однако местные жители опасаются, что этого может оказаться недостаточно.