France 24: несмотря на разгар пандемии в Латинской Америке, вакцинацию проводит лишь небольшая группа стран

В Латинской Америке лишь небольшая группа стран, среди которых — Чили, Мексика и Аргентина, начала проводить вакцинацию от COVID-19, передаёт France 24. При этом, например, в Бразилии, которая находится среди наиболее пострадавших от пандемии государств, власти до сих пор не начали прививать население.

Это день, который ничем не отличается от любого другого дня на переполненном пляже Рио-де-Жанейро. Однако пока тысячи людей собрались вместе, чтобы насладиться солнечной погодой, в больницах страны более тысячи человек ежедневно умирают от коронавируса.



ДЕВУШКА: Я всегда ношу маску. Возможно, я здесь единственный человек, который так поступает.



МУЖЧИНА: Надеюсь, что скоро, ещё до февраля, появится вакцина, чтобы мы могли вести нормальную жизнь и наслаждаться нашим прекрасным Рио-де-Жанейро.



В пятницу регулирующие органы получили заявку на применение вакцины, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Несмотря на то что, согласно официальным данным, Бразилия находится на втором* месте среди наиболее пострадавших стран, она до сих пор не начала вакцинацию своего населения.



В регионе лишь небольшая группа стран, в числе которых — Чили, Мексика и Аргентина, начала ставить вакцины.



В Мексике, где заняты 90 процентов больничных коек, были привиты уже около 75 тысяч человек.



Резкий рост числа инфицированных приводит к дефициту кислорода, который необходим для лечения как коронавирусной инфекции, так и не связанных с нею заболеваний.



ЖИТЕЛЬ МЕКСИКИ: Раньше мы приходили сюда и ждали по 30—40 минут. Однако сейчас из-за пандемии нам приходится ждать по полтора-два часа.



Аргентинское правительство, в свою очередь, решило пойти на ужесточение мер. В 7 из 23 её провинций введены ограничения и комендантский час. Как заявляют официальные лица, празднования, связанные с окончанием года, привели к всплеску случаев заражения. В стране одобрено использование трёх вакцин. И власти уже начали ставить вакцину российского производства «Спутник V».



Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).