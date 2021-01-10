Daily Telegraph: королеве Елизавете II и её супругу сделали прививку от COVID-19

В пресс-службе Букингемского дворца подтвердили, что королеву Великобритании Елизавету II и её супруга принца Филиппа привили от коронавируса, передаёт The Daily Telegraph. Отмечается, что королева решила объявить о сделанной прививке от COVID-19, для того чтобы пресечь спекуляции на эту тему.
Королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургскому сделали прививку от COVID-19, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Как отмечает издание, прививку 94-летней королеве и 99-летнему принцу Филиппу в Виндзорском замке сделал их личный врач.
Источники подтвердили, что решение обнародовать факт вакцинации от коронавируса приняла сама Елизавета II, для того чтобы избежать дальнейших спекуляций на тему того, сделает ли королевская чета прививку, чтобы побудить других сделать то же самое. При этом медицинские вопросы монаршей семьи, как правило, остаются строго конфиденциальными.
Королева и её супруг относятся ко второй приоритетной группе — тех, кому от 80 лет. К первой группе относятся персонал и постояльцы домов престарелых.
Как пишет The Daily Telegraph, несмотря на то что помощники королевской семьи настаивали на том, чтобы чета отказалась от вакцинации, в правительстве Великобритании надеялись, что Елизавета II и принц Филипп публично сделают прививку. Это, как полагали в правительстве, должно побудить британцев последовать их примеру.
Делегация экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 января прибудет в Китай для выяснения причин возникновения коронавируса, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Агентство США по международному развитию (USAID) планирует запустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, проживающими на подконтрольных Киеву территориях и в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в документе, с которым ознакомился RT.
Аналитики рассказали, какие авиа- и железнодорожные маршруты по России будут популярны в январе 2021 года. Результаты соответствующего исследования, проведённого сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip, имеются в распоряжении RT.
Якутская городская дума примет официальное решение об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой 14 января. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации Якутска.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что палата намерена призвать вице-президента Майка Пенса использовать 25-ю поправку к Конституции США для того, чтобы отстранить действующего американского президента Дональда Трампа от власти.
Музеи Санкт-Петербурга и Ленинградский зоопарк в понедельник, 11 января, возобновляют работу после 12-дневного перерыва из-за ограничений, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал блокировку аккаунта действующего американского лидера Дональда Трампа в ряде социальных сетей.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова заявила, что россиянин Александр Большунов сумел физически и психологически подготовиться к многодневке «Тур де Ски», на которой одержал победу.