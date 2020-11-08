Daily Mail: Елизавета II впервые с начала пандемии появилась на публике в маске

Королева Великобритании Елизавета II воздала почести Могиле Неизвестного Солдата в Вестминстерском аббатстве в преддверии Дня памяти павших, возложив на могилу цветы, передаёт Daily Mail. В связи с введёнными в стране ограничениями это стало первым публичным появлением королевы в защитной маске с начала пандемии.

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике в защитной маске в Вестминстерском аббатстве, где отдала дань жертвам Первой мировой войны, сообщает Daily Mail.

Согласно информации, обнародованной в субботу на официальных страничках британской королевской семьи в социальных сетях, на прошлой неделе, Елизавета II лично воздала почести Могиле Неизвестного Солдата в Вестминстерском аббатстве.

В преддверии Дня памяти павших, который отмечается в Великобритании 11 ноября, королева возложила на могилу букет из орхидей и миртов, сделанный на основе её свадебного букета, а также почтила поприсутствием прочтение молитвы в память жертв войны.

Как отмечает издание, для мероприятия Елизавета II выбрала чёрный ансамбль, а на грудь прикрепила брошь в виде макового цветка — символ памяти жертв Первой Мировой войны, а впоследствии и жертв всех вооруженных конфликтов с 1914 года. В связи с введёнными в стране ограничениями она дополнила образ чёрной защитной маской.

Daily Mail напоминает, что в этом году исполняется сто лет со дня погребения неизвестного солдата в аббатстве. Дедушка королевы король Георг V наблюдал за торжественным событием, возглавив траур по молодому человеку, чьё тело было привезено с севера Франции и похоронено в Вестминстерском аббатстве 11 ноября 1920 года. Неизвестный солдат представляет всех военных страны, погибших в ходе Первой мировой войны.

В 1923 году мать Елизаветы II также возложила свой свадебный букет на могилу солдата в память о своём брате Фергусе Боуз-Лайоне, который погиб в битве при Лоосе в 1915 году.

Как пишет Daily Mail, с начала пандемии из соображений безопасности 94-летняя королева Великобритании провела лишь несколько официальных мероприятий, большую часть времени проводя в своей резиденции вместе с супругом герцогом Эдинбургским принцем Филиппом, которому летом исполнилось 99 лет.