Times: идеальный пример — британским властям советуют привить от COVID-19 королеву

Многие жители Соединённого Королевства сомневаются, что будут принимать средство от коронавируса, даже когда появится эффективная вакцина. По мнению советницы британского правительства американского профессора Хейди Ларсон, Елизавета II как вызывающая огромное уважение фигура может развеять опасения своих подданных, если сделает прививку, пишет The Times.

Британские власти должны срочно повысить доверие общества к вакцинам, и поддержка королевы может помочь широкому распространению средства от коронавируса. Такое мнение высказала советница Даунинг-стрит американский профессор Хейди Ларсон, пишет The Times.

В Соединённом Королевстве растут опасения, что даже после того, как эффективная вакцина станет доступной, сомнения относительно её безопасности не позволят сделать прививки достаточному количеству людей, чтобы достичь коллективного иммунитета. Ларсон консультирует правительство Бориса Джонсона по этому вопросу, поясняет издание.

Она рекомендовала привлечь доверенных лиц, чтобы успокоить работающий на передовой медицинский персонал и другие группы высокого риска, вакцинация которых, вероятно, станет приоритетной. По её мнению, Елизавета II — очевидный кандидат на роль такой внушающей доверия фигуры, особенно для пожилых людей.

Исследование, проведённое в рамках возглавляемого Ларсон проекта Vaccine Confidence Project, показало, что только около половины британцев «полностью уверены» в безопасности вакцины. Согласно июльскому соцопросу компании YouGov, 10% жителей страны отказываются прививаться от COVID-19, 20% не могут определиться.

Между тем для коллективного иммунитета, вероятно, понадобится сделать прививку 80% населения. «Мы находимся на переломном этапе — нам нужна бóльшая подушка безопасности», — считает профессор.

Она опасается, что искренне сомневающимся в вакцине людям не уделяется достаточно внимания. «Одним из ключевых моментов будет разработка коммуникационных стратегий, которые будут реагировать на эти возникающие проблемы, а не игнорировать их», — сказала в интервью The Times Ларсон.

На её взгляд, из 94-летней королевы вышел бы отличный пример для подражания — «идеальный посланник». «Если я и убедилась в чём-то после более десяти лет жизни здесь [в Великобритании], так это в том, что она вызывает большое уважение. И она определённо принадлежит к старшей группе людей, так что я думаю, это действительно очень умное решение», — предположила профессор.

«Возникает большой вопрос, будет ли она прививаться? Это может вызвать проблемы. Я думаю, что дворцу придется решить для себя, хотят ли они рискнуть и использовать новую вакцину на королеве? Или они хотят держать её в изоляции? Им придется взвесить эти риски. Так что мне не хотелось бы ставить её в затруднительное положение, но её голос важен», — подчеркнула Ларсон.

На внедрение вакцины уйдёт несколько месяцев, а, возможно, даже несколько лет. Британское правительство планирует обучить тысячи медицинских работников, которые обычно не делают прививки, отмечает The Times.

Другие эксперты разделяют опасения Ларсон. Дэнни Альтманн, профессор иммунологии в Имперском колледже, с оптимизмом смотрит на создание средства от COVID-19. По его словам, нерешительность в отношении вакцинации является «большей угрозой».

Он опасается, что кампания по вакцинации в Великобритании окажется не доведённой до конца и не сможет обеспечить коллективный иммунитет. «Это обрекает нас на то, чтобы стать популяцией и видом, у которого эта штука (коронавирус. — ИноТВ) будет таиться в лёгких ещё дольше, просачиваясь на низком уровне. И мне ненавистна сама эта мысль», — добавил Альтманн в интервью изданию.