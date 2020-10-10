Daily Mail: американский конгрессмен обвинил принца Гарри и его супругу во вмешательстве в президентские выборы

Конгрессмен-республиканец Джейсон Смит обратился с письменной просьбой к британскому правительству и королеве лишить титулов герцога и герцогиню Сассекских. По мнению политика, они используют свой статус, чтобы влиять на американских избирателей в преддверии выборов президента, передаёт Daily Mail.

Конгрессмен-республиканец Джейсон Смит потребовал через британское правительство, чтобы королева Елизавета II лишила титулов принца Гарри и его жену Меган Маркл. По словам политика, они используют свой статус, чтобы влиять на американских избирателей, пишет Daily Mail.

В конце сентября, когда в некоторых штатах началось досрочное голосование, Гарри призвал людей «отвергнуть язык вражды», а Меган назвала 3 ноября «самыми важными выборами в нашей жизни». Их слова произвели фурор по обе стороны Атлантики и были восприняты как нападки на действующего президента, в том числе самим Дональдом Трампом, отмечает издание.

В своём письме, переданном британскому послу Карен Пирс, Смит указывает на давнюю традицию Виндзоров оставаться политически нейтральными. Он обращает внимание на существующее в Америке беспокойство относительно внешнего влияния на её выборы.

«Как вы знаете, британская королевская семья уже давно придерживается принципов строгого нейтралитета в отношении политических вопросов. Поэтому я обеспокоен недавними комментариями герцога и герцогини Сассекских относительно президентских выборов в США. Особенно с учётом разговоров по всему миру, касающихся иностранного вмешательства в наши выборы и статуса герцога в качестве американского гостя», — подчёркивает конгрессмен.

Гарри и Меган сделали комментарии как частные лица. Но тот факт, что пара использует свои титулы, создает впечатление, что заявления исходят от Букингемского дворца, и придаёт их словам дополнительный вес среди избирателей. Всё это фактически означает, что британская королевская семья — «один из самых близких союзников» — Вашингтона вмешивается в американские выборы, рассуждает законодатель.

«Таким образом, позволяя герцогу и герцогине Сассекским сохранить свои титулы и продолжать выступать с этими политическими комментариями, британские власти фактически содействуют вмешательству в президентские выборы в США 2020 года», — делает вывод конгрессмен.

«Я с уважением прошу британское правительство добиться того, чтобы герцог и герцогиня Сассекские больше не пытались вмешиваться в наши выборы или лишились всех титулов, официального наименования и привилегий, которые они в настоящий момент сохраняют. Я с уважением прошу вас передать эти опасения как Её Величеству Королеве, так и правительству Её Величества», — заключает он.

Исключительное право даровать и лишать титулов принадлежит королеве. Но она действует по совету правительства Великобритании, и если бы премьер-министр Борис Джонсон официально предложил бы ей разжаловать Гарри и Меган, то, весьма вероятно, она бы не отказалась, утверждает Daily Mail.

При этом Елизавета II не может запретить внуку называть себя принцем. Ведь по факту он сын наследника престола. Следовательно, решение об использовании этого титула принимает сам Гарри, поясняет издание.

Гарри остаётся претендентом на трон, хотя стать королём он сможет при чрезвычайно необычных обстоятельствах. До того, как его брат Уильям стал отцом, он был третьим в очереди преемников Елизаветы II, но теперь стал шестым.

Некоторые истолковали сентябрьские комментарии герцога и герцогини Сассекских о выборах как «тактичную поддержку» кампании демократа Джо Байдена. Президент Дональд Трамп обрушился с критикой в адрес Меган с трибуны Белого дома после выступления пары.

«Я не являюсь её фанатом, — признался Трамп, отвечая на вопрос Daily Mail. — Я бы так сказал… и она, вероятно, знает об этом… я желаю Гарри удачи, потому что она ему понадобится».

Букингемский дворец также дистанцировался от заявлений Гарри. В резиденции королевы сообщили, что «герцог не является действующим членом королевской семьи», а его комментарии были описаны как «индивидуальные», напоминает издание.