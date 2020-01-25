Independent: канадцы требуют не охранять принца Гарри и его жену за государственный счёт

В Канаде петицию с требованием, чтобы принц Гарри и его жена Меган Маркл самостоятельно оплачивали расходы на охрану, набрала уже десятки тысяч подписей, передаёт The Independent. Как отмечает издание, канадцы рады приветствовать чету на территории страны, однако полагают, что финансовое бремя за её безопасность не должно ложиться на плечи налогоплательщиков.

Жители Канады запустили петицию с требованием о том, чтобы принц Гарри и его жена Меган Маркл самостоятельно оплачивали свою охрану. Они обеспокоены тем, что расходы в миллионы долларов лягут на плечи канадских налогоплательщиков, сообщает The Independent.

С тех пор как пара объявила об отказе от королевских обязанностей и государственных средств, Гарри и Меган с восьмимесячным сыном Арчи обосновались в частном особняке стоимостью $20 млн на канадском острове Виктория.

Супруги покидают дом в сопровождении телохранителей, в чьи обязанности входит также наблюдение за всеми проезжающими мимо автомобилями, многие из которых принадлежат представителям мировых СМИ.

При этом премьер-министр Джастин Трюдо до сих пор не проинформировал граждан о том, каких соглашений относительно покрытия расходов пары удалось достичь. По сообщениям британских СМИ, глава государства заявил королеве Великобритании Елизавете II, что Канада возьмёт на себя все расходы, связанные с обеспечением безопасности её внука и его жены. Однако на этой неделе Трюдо опроверг информацию, отметив, что обсуждение вопроса пока продолжается.

По словам главы запустившей петицию Канадской федерации налогоплательщиков Аарона Вудрика, жители страны рады приветствовать герцога и герцогиню в Канаде, но посредством петиции ясно дали понять, что не намерены платить за их безопасность.

«Канадцы желают герцогу и герцогине Сассекским, Гарри и Меган, всего наилучшего в их стремлении к финансовой независимости. Эта цель важна, потому что канадским налогоплательщикам не нужно оплачивать счета пары», — гласит петиция.

По данным канадской газеты Globe and Mail, стоимость охраны четы и их сына в Канаде может достигать суммы около $8 млн в год.

Как отмечает The Independent, на данный момент петиция собрала уже более 90 тыс. подписей.