NTD: магазины Виндзора спешно распродают сувениры с изображением Гарри и Меган

Виндзорские магазины стремятся побыстрее избавиться от сувенирной продукции с изображением принца Гарри и его супруги Меган, которые недавно решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Чтобы распродать все запасы, торговцы даже снижают цены. При этом сами жители Виндзора оценивают решение принца и его жены по-разному, передаёт NTD.
В английском Виндзоре почти все сувенирные магазины больше не продают товары с изображением принца Гарри и его супруги Меган. Так они отреагировали на новость о том, что супружеская пара решила снять с себя полномочия старших членов королевской семьи и периодически жить за пределами Великобритании. Некоторые магазины просто снизили цены на продукцию с Гарри и Меган.
СЭМ ХАН, работник сувенирного магазина: Они больше не члены королевской семьи. После разрыва такие сувениры больше делать не будут. Мы просто хотим распродать наши запасы, не хотим хранить их в магазине!
Принц Гарри и Меган прекратят использовать свои королевские титулы, откажутся от государственного финансирования и вернут налогоплательщикам деньги, использованные для ремонта их дома в Виндзорском замке. «Развод» утвердили на экстренном совещании с королевой.
Все условия договора начнут действовать весной этого года. Они позволят паре вести более независимую жизнь. Жители Виндзора реагируют на это по-разному.
СТЭН ТЁРНИ, житель Виндзора:Думаю, дело в Меган, а не в Гарри. Это она всего этого добилась. Она выступает против всего этого расизма и остального. Но решение было неправильным! Гарри пришлось согласиться, ведь всё-таки она его жена. Ему пришлось выбирать между Меган и бабушкой. Но в итоге, как мне кажется, они с Меган расстанутся.
БИЛЛ РОУЛИ, житель Виндзора:Кому интересно копаться в этом мусоре? Когда я женился, то уехал из дома. Мои двое сыновей сделали то же самое. Удачи им! Глупо держаться за династию спустя 600, 700, 800 или 900 лет.
БЕРИЛ ЭВЕРСФИЛД, жительница Виндзора: Думаю, всё так, как и должно быть. Королева приняла правильное решение. Всё прошло быстро и гладко. Не нравится? Уходите!
Между тем Гарри пока продолжает выполнять свои королевские обязанности. Так, в понедельник он встретился с президентами Малави и Мозамбика и премьер-министром Марокко на Африканском инвестиционном саммите.
Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал назначение председателя комитета регионального парламента по социальной политике, ректора Тюменского государственного университета Валерия Фалькова министром науки и высшего образования России.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил об очень удобном моменте для вступления Украины в ЕС в связи с тем, что Великобритания намерена покинуть объединение.
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В аэропорту Внуково организован санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, которые прибывают из Китая и Таиланда, в целях недопущения завоза и распространения нового коронавируса. Об этом заявили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.
Канадский специалист Брайан Орсер, тренер фигуристки Евгении Медведевой, выразил уверенность, что его подопечная сумела бы отобраться на чемпионат Европы, если бы не возникшие на первенстве России проблемы с коньками.