NTD: магазины Виндзора спешно распродают сувениры с изображением Гарри и Меган

Виндзорские магазины стремятся побыстрее избавиться от сувенирной продукции с изображением принца Гарри и его супруги Меган, которые недавно решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Чтобы распродать все запасы, торговцы даже снижают цены. При этом сами жители Виндзора оценивают решение принца и его жены по-разному, передаёт NTD.

В английском Виндзоре почти все сувенирные магазины больше не продают товары с изображением принца Гарри и его супруги Меган. Так они отреагировали на новость о том, что супружеская пара решила снять с себя полномочия старших членов королевской семьи и периодически жить за пределами Великобритании. Некоторые магазины просто снизили цены на продукцию с Гарри и Меган.



СЭМ ХАН, работник сувенирного магазина: Они больше не члены королевской семьи. После разрыва такие сувениры больше делать не будут. Мы просто хотим распродать наши запасы, не хотим хранить их в магазине!



Принц Гарри и Меган прекратят использовать свои королевские титулы, откажутся от государственного финансирования и вернут налогоплательщикам деньги, использованные для ремонта их дома в Виндзорском замке. «Развод» утвердили на экстренном совещании с королевой.



Все условия договора начнут действовать весной этого года. Они позволят паре вести более независимую жизнь. Жители Виндзора реагируют на это по-разному.



СТЭН ТЁРНИ, житель Виндзора: Думаю, дело в Меган, а не в Гарри. Это она всего этого добилась. Она выступает против всего этого расизма и остального. Но решение было неправильным! Гарри пришлось согласиться, ведь всё-таки она его жена. Ему пришлось выбирать между Меган и бабушкой. Но в итоге, как мне кажется, они с Меган расстанутся.



БИЛЛ РОУЛИ, житель Виндзора: Кому интересно копаться в этом мусоре? Когда я женился, то уехал из дома. Мои двое сыновей сделали то же самое. Удачи им! Глупо держаться за династию спустя 600, 700, 800 или 900 лет.



БЕРИЛ ЭВЕРСФИЛД, жительница Виндзора: Думаю, всё так, как и должно быть. Королева приняла правильное решение. Всё прошло быстро и гладко. Не нравится? Уходите!



Между тем Гарри пока продолжает выполнять свои королевские обязанности. Так, в понедельник он встретился с президентами Малави и Мозамбика и премьер-министром Марокко на Африканском инвестиционном саммите.



Дата выхода в эфир 21 января 2020 года.