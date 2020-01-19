CNN: «больше не Королевские Высочества» — Гарри и Меган начинают новую главу в своей жизни

Здравствуйте! Герцог и герцогиня Сассекские начинают новую главу в своей жизни. Гарри и Меган больше не будут выполнять полномочия членов королевской семьи. В том числе они более не будут исполнять королевские обязанности, и их впредь не будут именовать Его и Её Высочества.

Букингемский дворец объявил об этом решении в субботу. Корреспондент CNN Анна Стюарт прикинула, что же ждёт чету в дальнейшем.

АННА СТЮАРТ, корреспондент CNN: Гарри и Меган — герцог и герцогиня Сассекские — не просто перестают быть старшими членами королевской семьи, они теперь прекратят выполнять обязанности членов королевской семьи. Об этом говорится в шокирующем заявлении Букингемского дворца.

Герцог и герцогиня Сассекские более не будут именоваться Их Высочествами. И они больше не будут рабочими членами королевской семьи. Они отказываются от своих обязанностей, в число которых входят официальные военные назначения. Также они больше не будут получать государственные средства, выделяемые на выполнение этих обязанностей.

Её Величество королева опубликовала персональное заявление. В нём говорилось следующее: «Я признаю вызовы, с которыми они столкнулись в результате активнейшего внимания к ним на протяжении двух последних лет и поддерживаю их стремление к более независимой жизни».

В конце своего заявления она пишет: «Вся моя семья надеется на то, что сегодняшнее соглашение позволит им начать построение счастливой и мирной новой жизни».

Отказ от титула Их Высочеств позволит герцогу и герцогине Сассекским жить более независимо и двигаться к их цели — финансовой независимости. Пара обрывает связи с британскими налогоплательщиками. Они больше не будут получать деньги за выполнение официальных обязанностей. И, по их словам, чета выплатит три миллиона долларов за расходы на ремонт Фрогморского коттеджа, который они хотят оставить в качестве своей семейной резиденции в Великобритании.

Однако пока неясно, кто будет оплачивать расходы на их охрану. Так, расходы за Гарри покрываются деньгами британских налогоплательщиков. Но эти расходы значительно возрастут, если пара будет жить между Великобританией и Северной Америкой.

Теперь предстоит увидеть, что пара будет делать с новообретённой свободой? Существует множество интересных возможностей, которыми они могут воспользоваться для обретения большей финансовой независимости.

Подпишут ли они контракт, например, с Netflix или Apple, а может им предложат написать книгу или провести ряд выступлений, все эти вопросы пока остаются без ответа. Однако последние новости принесли больше ясности. Создаётся ощущение, что герцог и герцогиня Сассекские начинают жизнь с чистого листа.

Анна Стюарт, CNN, Лондон.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 января 2020 года.