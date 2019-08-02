Sky News: принц Гарри по экологическим причинам остановится на двух детях, но не откажется от полётов

Наследник британской короны принц Гарри заявил, что намерен ограничиться двумя детьми ради защиты окружающей среды. Однако, как отмечает телеканал Sky News, многие критически восприняли слова герцога Сассекского из-за образа жизни королевской семьи и их частых перелётов по миру.

У его старшего брата их трое, у его бабушки, королевы, четверо, и, как это было принято на протяжении более тысячи лет, у королевы Виктории было девять. Мы говорим о детях. После того как принц Гарри заявил, что откажется от королевской традиции планирования семьи и остановится максимум на двух детях.

По его словам, решение связано с желанием минимизировать влияние его семьи на окружающую среду. Однако критики задаются вопросом, не скомпрометирует ли международный образ жизни королевской семьи его приверженность делу. С подробностями наш корреспондент, освещающий жизнь королевской семьи, Рианнон Миллс.

Всего через три месяца после рождения Арчи принц Гарри, кажется, задумался о пополнении в семействе. О том, как это повлияет не только на них, но и на планету. В беседе с активисткой по защите окружающей среды Джейн Гудолл в журнале Vogue они обсудили свои опасения относительно будущего природы и желание Гарри иметь больше детей. Когда доктор Джейн говорит: «Не слишком много», Гарри отвечает: «Двое — максимум. Но я всегда считал, что это место позаимствовано».

БЛАЙТ ПЕПИНО, основательница движения BirthStrike: Нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем сделать прямо сейчас, а значит изменить наш образ жизни, а не количество людей.

Блайт Пепино решила отказаться от рождения детей и создала движение BirthStrike, которое объединяет женщин, которые приняли такое же решение по экологическим соображениям.

БЛАЙТ ПЕПИНО: Я решила, что у меня не будет детей, чтобы я могла посвятить своё время и энергию деятельности в качестве активиста. И потом я узнала, что многие люди также борются с этим решением. И это показалось эффективным способом повысить осведомлённость о том, что происходит. Потому что если не будет будущего, то люди не смогут со спокойной душой заводить детей.

Но насколько рождение ребёнка повлияет на окружающую среду? Только один ребёнок равняется примерно 60 тоннам эквивалента углерода в год. Для сравнения, автомобиль производит 2,4 тонны в год, а трансатлантический перелёт — 1,6 тонны эквивалента диоксида углерода.

Начиная с королевы и заканчивая герцогами Кембриджскими, члены королевской семьи известны большими семьями. Но в этом году выбросы углерода по их вине возросли, в основном в связи с разъездами по всему мира от имени правительства. Это заставило многих предположить, что Гарри слишком много поучает других.

ПЕРВЫЙ ОПРОШЕННЫЙ: Учитывая все эти проблемы по всему миру, он постоянно летает в Африку, а также в другие места. Типично, что он поднимает экологическую тему. Здесь есть, на что критически смотреть. И вся эта забота об окружающей среде — лицемерие.

ВТОРОЙ ОПРОШЕННЫЙ: Мы сами решили остановиться на двух, и всё-таки у меня в голове вертится мысль, что мы только заменяем себя, мы не усугубляем существующий демографический кризис.

ТРЕТИЙ ОПРОШЕННЫЙ: До тех пор пока ты можешь их обеспечивать, заботиться о них, и ты работаешь, да, мне кажется, ты можешь делать всё что захочешь.

Впервые перспектива появления ещё одного ребёнка в королевской семье вызвала дискуссии на тему климатических изменений, на тему, которая всегда будет близка сердцу принца Гарри.

Рианнон Миллс, Sky News.

Дата выхода в эфир 01 августа 2019 года.