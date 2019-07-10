Обозреватель Forbes призывает урезать бюджет Пентагона ради экологии и борьбы с экономическим неравенством

Чрезмерно раздутый бюджет Пентагона должен быть сокращён, утверждает на страницах Forbes эксперт в области обороны Уильям Хартунг. По его словам, проблема оборонного ведомства США не в недостатке средств, а в неумении их эффективно использовать. Отказ от крупномасштабных военных операций и наращивания вооружений в пользу проектов, нацеленных исключительно на оборону, поможет сделать Америку безопаснее и высвободить средства на борьбу с другими угрозами, уверен автор.

Как отмечает на страницах Forbes эксперт в области обороны Уильям Хартунг, споры о бюджете США на следующий год уже в разгаре, и как всегда одним из важнейших становится вопрос о финансировании Пентагона. «К сожалению, пока Капитолийский холм и исполнительная власть спорят о том, насколько увеличить и без того раздутый бюджет, а не о том, как рационализировать его, сделав нашу армию более эффективной», — сетует автор статьи.



По словам Хартунга, обсуждаемые цифры колеблются в диапазоне от $733 до $750 млрд. Как замечает эксперт, в послевоенное время более высокой эта сумма была лишь однажды — в разгар иракской и афганской кампаний, когда в конфликтных зонах было сосредоточено 180 тыс. американских солдат, то есть примерно в девять раз больше, чем сегодня.



При этом автор замечает, что расходы Пентагона составляют лишь часть федерального бюджета, по вопросу которого администрации президента и конгрессу пока не удаётся достичь договорённостей. Однако предложение сотрудников Белого дома «заморозить» расходы Пентагона на уровне текущего года, оставив оборонному ведомству на следующий год «всего» $716 млрд, вызвало возмущение сенаторов-республиканцев. По мнению группы из 15 членов сената, направившей письмо в администрацию президента, это предложение лишит Пентагон жизненно необходимых средств, снизив таким образом боеготовность вооружённых сил и их способность «сдерживать Россию и Китай». Тем временем сумма, о которой идёт речь, составляет больше половины общего бюджета страны, включающего расходы на социальные программы и здравоохранение, подчёркивает Хартунг.



Центр международной политики, сотрудником которого является автор статьи, опубликовал доклад, в котором объясняется, «как повысить безопасность Америки и её союзников, одновременно снизив прогнозируемые расходы Пентагона на 1,2 триллиона долларов за 10 лет». По словам эксперта, суть стратегии состоит в более осторожном подходе, ограничивающем участие в крупномасштабных военных операциях «с катастрофическими последствиями», подобных иракской и афганской, в снижении издержек и неэффективности, связанных с работой 600 тыc. поставщиков Пентагона, а также в принятии ядерной программы, нацеленной исключительно на сдерживание и разоружение.



Как отмечает Хартунг, сторонники увеличения расходов на содержание Пентагона часто ссылаются на Закон о контроле над бюджетом 2011 года, якобы ограничивший оборонное ведомство США в средствах и подорвавший эффективность вооружённых сил. На самом же деле, как выяснили авторы доклада, за последнее десятилетие Пентагон потратил на $1 трлн больше, чем в предыдущие 10 лет, когда войны в Ираке и Афганистане шли полным ходом. Таким образом, если США испытывают трудности с обучением, снаряжением и поддержкой своих военных, это следствие «плохой финансовой дисциплины и неправильной расстановки приоритетов», а не недостатка средств, заключает эксперт.



По убеждению Хартунга, «ответственный подход» к составлению бюджета Пентагона заключался бы в финансировании реальных потребностей обороны, а не в «гарантировании способности воевать в бесконечных войнах», наращивании и без того чрезмерного ядерного арсенала или покрытии ненужных издержек. Сэкономленные средства можно было бы использовать для борьбы с угрозами безопасности невоенного характера, такими как изменение климата, экономическое неравенство, информационные войны и «подъём агрессивного национализма», считает автор статьи.