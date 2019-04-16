CNN: Пентагон готовит планы сдерживания России, Китая и Кубы в Венесуэле

В американском Министерстве обороны разрабатывают варианты силового решения венесуэльского кризиса, которые должны бросить вызов Кубе, Китаю и России, сообщает CNN. Впрочем, речь идёт не о прямых боевых действиях, а о «сдерживании» этих трёх стран — проведении ВМС США учений в регионе и военном взаимодействии с соседними государствами, поясняет телеканал.

С подачи советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона Пентагон приступил к разработке новых силовых вариантов для Венесуэлы. Цель этой инициативы — «сдержать» российское, кубинское и китайское влияние в латиноамериканской стране, но воздержаться от каких-либо прямых боевых действий, сообщает CNN со ссылкой на источник в Минобороны США.

Беседовавший с телеканалом чиновник особо подчеркнул, что начальное планирование будущих операций было поручено Объединённому комитету Пентагона. Кроме того, в работе над стратегией участвует Южное командование Вооружённых сил США, которое курирует любое военное присутствие американских войск в южном полушарии.

Недавно госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не исключает никаких вариантов решения венесуэльского кризиса. Тем не менее несколько представителей Пентагона говорят, что они не горят особым желанием использовать армию для свержения «режима» Николаса Мадуро, отмечает CNN.

По словам телеканала, Дональд Трамп призывал Мадуро подать в отставку и требовал, чтобы «русские убрались из Венесуэлы». Но нет никаких признаков того, что американский лидер хочет отправить туда войска для проведения масштабной операции.

Вместо этого американские власти предлагают варианты «сдерживания», которые включают проведение учений ВМС США вблизи Венесуэлы и военное взаимодействие с соседними странами. Идея заключается в том, чтобы бросить вызов представлению России, Кубы и Китая, что они могут иметь беспрепятственный доступ к региону, поясняет CNN.

В феврале США поддержали оппонента Мадуро — председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который объявил себя исполняющим обязанности президента. С тех пор ситуация продолжала накаляться, и американские власти неоднократно призывали венесуэльскую армию оставить действующего президента, а тот в ответ возлагал ответственность за трудности его страны на Вашингтон, напоминает CNN.