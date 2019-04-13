Hill: американские санкции против Ирана и Венесуэлы сыграли на руку России

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Zeit: потенциальный глава Еврокомиссии обещает сделать всё, чтобы остановить «Северный поток — 2» Die Zeit
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В Испании стартовали парламентские выборы
Голосование на выборах в Генеральные кортесы (парламент) началось в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск).
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Красильников и Стояновский выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в китайском Сямыне.
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Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что нынешнее празднование Пасхи в стране является «уникальным», так как «впервые со времён Крещения» у Киева есть «собственная независимая автокефальная церковь».
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Хоккеист Дюшейн о сейве Бобровского: не так много вратарей в мире могут подобное
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Мэтт Дюшейн восторженно высказался о спасении голкипера команды Сергея Бобровского после двух бросков форварда «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Французский путешественник пересёк Атлантику в бочке
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, завершил вечером 27 апреля пересечение Атлантического океана в бочке. Об этом сообщает Franceinfo.
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Неймар ударил фаната после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции
Нападающий ПСЖ Неймар атаковал фаната после поражения своей команды от «Ренна» (2:2, 5:6 по пенальти) в финале Кубка Франции по футболу.
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В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины. Как сообщает Bild, новая стратегия получила название «Миру на Украине нужен новый импульс».
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Источник: при пожаре на складе под Воронежем обрушилась кровля
В результате пожара в распределительном центре в Воронежской области произошло обрушение кровли на площади 42 тыс. кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
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Шлейхер и Тимошинина завоевали бронзу в прыжках в воду на этапе Мировой серии
Россияне Никита Шлейхер и Юлия Тимошинина заняли третье место в смешанных синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в канадском Монреале.
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Спутник «Ямал-601» доставили на космодром Байконур
В Центре Хруничева сообщили, что на космодром Байконур доставлен телекоммуникационный спутник «Ямал-601». Об этом информирует пресс-служба предприятия.
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Российский боец уступил бывшему игроку в американский футбол на турнире UFC
Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков потерпел поражение от американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата в Санрайзе.
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Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским
Мужчина с ножом угрожал сотрудникам полиции в селе Екатеринославка Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
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«Торонто» обыграл «Филадельфию» в плей-офф НБА, Леонард набрал 45 очков
«Торонто Рэпторс» одержал победу над «Филадельфией Сиксерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Глава МИД Ирана планирует визиты в КНДР и Россию
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф планирует в скором времени совершить визиты в Северную Корею и Россию.
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Панарин признан главной звездой дня в НХЛ
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин признан главной звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге.
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Панарин установил рекорд «Коламбуса» по результативной серии в плей-офф НХЛ
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин установил рекорд клуба по результативным матчам в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Открытое горение в распределительном центре в Воронежской области ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в распределительном центре в Воронежской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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«Денвер» победил «Сан-Антонио» в решающем матче серии первого раунда плей-офф НБА
«Денвер Наггетс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Три очка Панарина помогли «Коламбусу» сравнять счёт в серии плей-офф НХЛ с «Бостоном»
«Коламбус Блю Джекетс» в овертайме взял верх над «Бостон Брюинз» во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Генсек ООН прокомментировал стрельбу в синагоге в США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи со стрельбой в синагоге города Поуэй в американском штате Калифорния.
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В России заявили о готовности работать с любым правительством Аргентины
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что российская сторона готова работать с любым правительством латиноамериканской страны.
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Пять человек пострадали в результате стрельбы в Лос-Анджелесе
Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Лос-Анджелесе.
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Названа возможная причина пожара в распределительном центре в Воронежской области
Замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов рассказал о возможной причине пожара в распределительном центре в Воронежской области.
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Белорус Релих проиграл в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии
Американец Реджис Прогрейс победил белоруса Кирилла Релиха в полуфинале Всемирной боксёрской суперсерии.
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В ЛНА заявили об авиаударах по их позициям около Триполи
Представитель маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара Ахмед аль-Мисмари заявил, что террористические группировки нанесли авиаудары по позициям ЛНА вблизи Триполи.
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В Москве 28 апреля ожидается до +10 °С
В Москве в воскресенье, 28 апреля, ожидается до +10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
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Кравчук заявил, что Зеленского могут попытаться скомпрометировать
Первый украинский президент Леонид Кравчук в интервью «Громадьске» заявил, что представители старой власти могут попытаться скомпрометировать избранного президента Владимира Зеленского.
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В ЛНР заявили о шести случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике сообщили, что украинские силовики в течение суток шесть раз нарушили режим прекращения огня.
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Власти Мексики выслали на родину более 100 граждан Гондураса
Национальный институт миграции Мексики сообщил, что власти страны выслали на родину более 100 граждан Гондураса, включая 63 несовершеннолетних.
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На Украине военный погиб в результате взрыва гранаты в частном доме
В Николаевской области Украины в результате взрыва гранаты в частном доме погиб военнослужащий.
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Перед стрельбой в синагоге США в сети было опубликовано антисемитское письмо
Перед стрельбой в синагоге города Поуэй в Калифорнии на популярном у радикалов сайте было опубликовано антисемитское письмо. Сообщение обнародовано под именем подозреваемого в нападении.
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Трамп рассказал о своей встрече с Абэ
Президент США Дональд Трамп рассказал о своей встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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Пожарные локализовали возгорание в распределительном центре в Воронежской области
Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар в распределительном центре в Воронежской области на площади 42 тыс. кв. м.
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Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге
Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Поуэй в Калифорнии.
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Площадь пожара на складе в Воронежской области возросла до 42 тысяч квадратных метров
В Воронежской области возгорание распространилось на всё здание распределительного центра, и теперь площадь пожара составляет 42 тыс. кв. м.
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Четыре человека погибли в результате падения крана в США
По меньшей мере четыре человека погибли в результате падения строительного крана в американском городе Сиэтл.
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В Тунисе 12 человек погибли после столкновения двух грузовиков
В тунисском городе Сиди-Бузид 12 человек погибли в результате столкновения двух грузовиков.
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Мадуро прокомментировал выход Венесуэлы из ОАГ
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выход страны из Организации американских государств (ОАГ).
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Два подростка погибли в результате ДТП в Тверской области
Два подростка погибли в результате столкновения мотоцикла с маршруткой и иномаркой в Тверской области.
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МЧС увеличивает группировку сил для тушения пожара в Воронежской области
В МЧС приняли решение направить дополнительные силы к распределительному центру в Воронежской области, здание которого горит на площади 20 тыс. кв. м.
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Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что украинцам могут упростить получение российского гражданства.
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В Воронежской области горит здание на площади 20 тысяч квадратных метров
В Воронежской области произошёл пожар в распределительном центре. По данным МЧС, площадь возгорания достигла 20 тыс. кв. м.
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СМИ: «Лион» предложил Венгеру возглавить клуб
По информации французской прессы, руководство «Лиона» связывалось с Арсеном Венгером чтобы предложить ему должность главного тренера команды.
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Патриарх Кирилл освятил икону для главного храма ВС России
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил икону «Спас Нерукотворный», которая была создана на средства российского лидера Владимира Путина для главного храма Вооружённых сил России.
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Роналду забил 600 мячей на клубном уровне
Гол в ворота «Интера» в рамках 34-го тура Серии А стал для португальского форварда «Ювентуса» Кришитиану Роналду 600-м на клубном уровне.
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Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге Калифорнии
Президент США Дональд Трамп прокомментировал стрельбу в синагоге города Поуэй в Калифорнии.
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Президент «Анжи» Кадиев выразил уверенность в том, что клуб продолжит существование
Президент «Анжи» Осман Кадиев уверен в том, что клуб не исчезнет по причине долгов и банкротства, а продолжит выступления.
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«Даллас» сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ с «Сент-Луисом»
В выездном поединке серии 1/2 финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» сумели нанести поражение «Сент-Луис Блюз».
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Стрельбу в американской синагоге назвали преступлением, совершённым на почве ненависти
Стив Ваус, мэр города Повэй, где произошла стрельба в синагоге, заявил, что инцидент является преступлением на почве ненависти.