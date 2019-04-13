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Hill: американские санкции против Ирана и Венесуэлы сыграли на руку России

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Из-за американских санкций, введённых против нефтяных отраслей Венесуэлы и Ирана, Европа переключилась на поставки сырья из России, пишет The Hill. Таким образом ограничительные меры Вашингтона сыграли на руку Москве, отмечает издание.
Hill: американские санкции против Ирана и Венесуэлы сыграли на руку России
Reuters
На фоне американских санкций против Венесуэлы и Ирана Европа обращается за нефтью к России, пишет The Hill со ссылкой на доклад аналитиков. В нём говорится о том, что нефтеперерабатывающие заводы, чтобы восполнить недостаток сырья, переключились на российский экспорт.
 
Как результат, американские санкции против Каракаса и Тегерана, сыграли на руку Москве, отмечается в статье. Введённые Вашингтоном ограничительные меры привели к глобальному дефициту сернистой нефти.
 
Иранское и венесуэльское сырьё оказалось в большинстве своём недоступным из-за давления Госдепа США на иностранные компании. Из-за этого покупатели переключились на нефть марки Urals. Благодаря резкому скачку спроса на неё российские компании заработали на $140 млн больше, чем в октябре прошлого года.
 
Новый нефтеперерабатывающий завод в Турции, который был создан для обработки сернистой нефти, скорее всего, усугубит текущую ситуацию.
 
В настоящий момент трейдеры ищут альтернативу российскому сырью, однако никакого решения пока выработать не удалось.
 
«Все нефтеперерабатывающие заводы ищут Urals или замену Urals, — приводит издание слова одного из трейдеров. — И мы видим, что всем не хватит».
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Hill США Северная Америка
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