Washington Post: Помпео обвинил Россию и Китай в поддержке коррумпированных режимов Латинской Америки

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе своей поездки по странам Южной Америки выступил с прямыми нападками в адрес России и Китая, заявив, что последние поддерживают «коррумпированные режимы» Латинской Америки, пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, глава Госдепа, в частности, обвинил Москву и Пекин в том, что они с помощью военного и экономического влияния оказывают поддержку авторитарным лидерам и способствуют распространению коррупции в регионе.

«Финансирование Китаем режима (в Венесуэле. — ИноТВ) помогло ускорить и продлить кризис в стране, — заявил Помпео, выступая в Чили. — У России, как всем известно, также давние связи с авторитарными лидерами на Кубе и в Никарагуа».

Помпео выступил с критикой двух давних противников Вашингтона на фоне попыток администрации Трампа свергнуть венесуэльского президента Николаса Мадуро и создать коалицию стран, поддерживающих оппозиционного лидера Хуана Гуаидо.

Президенту Венесуэлы пока удаётся сохранять власть в своих руках благодаря поддержке России и Китая, говорится в статье. Однако официальные лица в администрации Трампа надеются на то, что в скором времени Мадуро удастся свергнуть с помощью болезненных экономических санкций, а также массовых акций протеста со стороны оппозиции.