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El Mundo: оставаться у власти Мадуро помогает только распродажа полезных ископаемых

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро нашёл источник иностранной валюты в обход американских санкций, сообщает El Mundo. Отмечается, что продажа таких полезных ископаемых, как золото и колтан, необходимы ему для того, чтобы оставаться у власти. При этом венесуэльская оппозиция называет действия лидера страны «контрабандой, растратой и грабежом», однако повлиять на ситуацию не может.
El Mundo: оставаться у власти Мадуро помогает только распродажа полезных ископаемых
Reuters

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро для сохранения у власти нуждается в постоянном вливании в страну долларов, в связи с чем распродаёт запасы драгоценных металлов, камней и минералов, пишет El Mundo.

При этом издание отмечает, что продажа золота из резервов фактически стала единственным источником иностранной валюты для Венесуэлы после введения американских санкций, которые ограничивают получение доходов.

По данным оппозиции Венесуэлы, только за последний год страна продала за границу как минимум 24 тонны золота. Наряду с золотом Мадуро активно распродаёт запасы колтана и алмазов в Россию, Турцию и арабские страны. Только на прошлой неделе стало известно о том, что из хранилища Центрального банка Венесуэлы вывезли восемь тонн золота для продажи металла за границу.

El Mundo отмечает, что, как «в шпионском фильме», следы венесуэльского золота появляются по всему миру от Уганды до Арабских Эмиратов.

Вместе с тем, по данным El Mundo, за продажи колтана отвечает сын президента страны Николас Мадуро Герра, которому принадлежит шахта по добыче этой широко используемой во многих электронных устройствах руды.

При этом членам Национальной ассамблеи, оказавшимся не в состоянии повлиять на ситуацию, остаётся лишь осуждать действия лидера страны, называя их «контрабандой, растратой и грабежом».

Не удаётся остановить продажу венесуэльских полезных ископаемых даже президенту США Дональду Трампу. Как сообщает El Mundo, все его призывы в адрес мировых покупателей золота прекратить торговые отношения с Мадуро не мешают Каракасу продолжать продавать слитки по всему миру.

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El Mundo Испания Европа
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