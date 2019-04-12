El Mundo: оставаться у власти Мадуро помогает только распродажа полезных ископаемых

17:32 Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала шоу «Голос. Дети» Один из наставников музыкального шоу «Голос. Дети» Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию вокруг финала конкурса, в котором победила Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу.

17:27 Глава Минобороны Ирана заявил о крайне плохой репутации Трампа Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко заявил, что считает репутацию президента США Дональда Трампа крайне плохой.

17:25 Медведев вышел в финал турнира АТР в Барселоне Россиянин Даниил Медведев пробился в финал престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который проходит в испанской Барселоне.

17:15 Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане приостановлена второй раз из-за аварии Леклера Квалификация Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане, которая проходит в эти минуты в Баку, была приостановлена во второй раз из-за очередной аварии — теперь с участием гонщика Ferrari Шарля Леклера.

17:14 Нагиев предложил отменить итоги конкурса «Голос. Дети» при выявлении махинаций Ведущий конкурса «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев считает, что в случае выявления каких-то махинаций во время финала шестого сезона программы необходимо аннулировать его результаты и провести «честный финал». Об этом сообщает РБК.

17:08 Российские пловцы завоевали две медали на этапе Серии чемпионов в Китае Российские спортсмены завоевали две награды на первом этапе Серии чемпионов по плаванию, который проходит в китайском Гуаньчжоу.

17:04 В ФРГ призвали ХДС/ХСС прояснить позицию по «Северному потоку — 2» В Социал-демократической партии Германии призвали коллег из Христианско-социального союза прояснить своё отношение к «Северному потоку — 2», которое «противоречит позиции правительства».

16:58 Польский гонщик «Формулы-1» Кубица попал в аварию во время квалификации этапа в Баку Польский пилот команды «Формулы-1» Williams Роберт Кубица попал в аварию в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана, которая проходит в эти минуты в Баку.

16:58 Эксперт оценил слова Эрдогана о безопасности Турции благодаря С-400 Заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.

16:48 Фильм о конкурсе «Голос. Дети» не показали в эфире Первого канала Документальный фильм «Голос. На самой высокой ноте» о шестом сезоне конкурса «Голос. Дети» не вышел в эфир Первого канала в назначенное время. Об этом информирует РИА Новости.

16:40 Российская теннисистка Павлюченкова пробилась в финал турнира в Штутгарте в парном разряде Россиянка Анастасия Павлюченкова и чешская спортсменка Люсия Шафаржова пробились в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте в парном разряде.

16:39 Власти Москвы заявили, что Большая кольцевая линия метро готова на 50% Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро достроена практически на 50%. Об этом, как сообщают «Известия», заявил вице-мэр столицы Марат Хуснуллин.

16:35 При столкновении судов на Волге погиб один человек и двое пропали В Ивановской области в акватории Волги столкнулись два судна. По предварительным данным, один человек погиб и двое пропали без вести. Об этом информирует Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

16:32 В Подмосковье в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер Жителей Московской области предупредили о грозе и сильном ветре до 17 м/с в ближайшие часы с сохранением до ночи воскресенья. Граждан призвали внимательно отнестись к вопросам безопасности.

16:28 «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» в матче чемпионата Англии по футболу В матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Тоттенхэм» на своём поле потерпел поражение от земляков из «Вест Хэма» со счётом 0:1.

16:26 Министр обороны Ирана заявил, что страна стала жертвой алчности США Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко прокомментировал ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

16:16 В Москве продлили «жёлтый» уровень погодной опасности на 28 апреля В Московском регионе на воскресенье, 28 апреля, продлён «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с повышенным риском возникновения пожаров и ветра.

16:08 В ФРГ выразили соболезнования в связи с гибелью горняков в ЛНР Министерство иностранных дел Германии выразило соболезнования в связи с гибелью 17 человек в результате взрыва метана на угольной шахте «Схидкарбон» в самопровозглашённой Луганской народной республике.

15:59 Агент Ташаева заявил, что футболист не собирается покидать «Спартак» Агент полузащитника московского «Спартака» Алан Агузаров прокомментировал информацию, согласно которой в клубе намерены расстаться с его клиентом.

15:59 Зеленский опроверг информацию об отдыхе в Турции на яхте Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский опроверг информацию турецких СМИ о том, что он отдыхает в Турции на большой яхте.

15:56 Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Мама финалиста шоу «Голос. Дети» Ержана Максима в разговоре с kp.ru оценила ситуацию с конкурсом.

15:54 В Сбербанке заявили о росте числа DDoS-атак в России в два раза Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что количество DDoS-атак в России в последнее время возросло примерно в два раза.

15:50 СБР утвердил состав сборной России на сезон-2019/20 Союз биатлонистов России (СБР) утвердил состав национальной команды на предстоящий сезон, согласованный с Министерством спорта.

15:38 В РПЦ надеются на исправление Зеленским ошибок Порошенко Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что во время правления избранного президента Украины Владимира Зеленского в стране перестанут считать русскоязычных людьми «второго сорта».

15:34 СМИ: «Спартак» намерен продать Ханни и Ташаева Московский футбольный клуб «Спартак» летом намерен продать нескольких игроков.

15:27 Путин назвал обманом слова о реверсе газа на Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Украина получает газ вдвое дороже, чем могла бы, а слова об украинском реверсе газа назвал чушью и обманом.

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15:20 Баскетболист ЦСКА де Коло признан MVP четвёртых матчей раунда плей-офф Евролиги Защитник московского ЦСКА Нандо де Коло признан самым ценным игроком (MVP) четвёртых матчей четвертьфиналов баскетбольной Евролиги.

15:18 В Госдуме поддержали заявление Эрдогана по С-400 Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин прокомментировал в беседе с RT заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны.

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15:04 Боец MMA Малыхин заявил, что хотел бы встретиться в бою с Александром Емельяненко Российский боец смешанного стиля Анатолий Малыхин ответил на вопрос, хотел бы он провести поединок с соотечественником Александром Емельяненко.

15:01 В ДНР сообщили о прибытии украинских снайперов под Горловку Представитель управления Народной милиции самопровозглашённой ДНР Даниил Безсонов заявил о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения в Донбассе.

15:01 Глава Минобороны Ирана: Трамп создаёт проблемы для всех стран мира Министр обороны Ирана Амир Хатами в интервью ведущей программы «Противоположности» на RT Оксане Бойко заявил, что президент США Дональд Трамп создаёт проблемы для всех стран мира.

15:00 Российские спасатели завершили работы на шахте «Схидкарбон» в Донбассе Спасатели МЧС России возвращаются к месту постоянной дислокации после завершения работ на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики. Об этом информирует пресс-служба МЧС ЛНР.

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14:48 СМИ: Погба согласовал личный контракт с «Реалом» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба близок к переходу в мадридский «Реал».

14:48 Путин: Россия готова удовлетворить потребности Китая в нефти Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин заявил, что Москва готова удовлетворить потребности Китая и многих других партнёров в нефти.

14:42 В храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. RT ведёт прямую трансляцию из Иерусалима.

14:30 Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».

14:29 Квят стал шестым в третьей практике Гран-при «Формулы-1» в Баку Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал шестое время в третьей свободной практике четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана в Баку.

14:19 Эрдоган заявил, что С-400 укрепят безопасность Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что покупка российских зенитно-ракетных комплексов С-400 поможет укрепить безопасность страны. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. По его словам, несмотря на серьёзные разногласия Турции и США относительно приобретения С-400, для Анкары «самым главным остаётся будущее» страны.

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13:48 СМИ: Лунин покинет пост главного тренера молодёжной команды «Спартака» Стало известно имя нового главного тренера молодёжной футбольной команды московского «Спартака».

13:45 Жители Южной Кореи образовали живую цепь вдоль всей границы с КНДР Жители Южной Кореи организовали живую цепь вдоль разделяющей Корейский полуостров демилитаризованной зоны в знак стремления к миру.

13:33 Тела всех 17 погибших при взрыве извлекли из шахты в ЛНР В самопровозглашённой Луганской народной республике извлекли из-под завалов тела всех 17 горняков на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём Twitter.

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