Das Erste: «эффект Гуаидо» улетучился — венесуэльцы разочарованы, а лидер оппозиции бессилен

Эффект Гуаидо улетучился, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Оптимистические настроения и надежды венесуэльцев на быстрое разрешение кризиса и политические преобразования в стране испарились. Несмотря на то, что жители Венесуэлы поддерживают оппозиционного лидера, как и многие страны международного сообщества, Гуаидо бессилен и не имеет власти.

«Эффект Гуаидо сдулся», — отмечает Das Erste. Как сообщается на сайте немецкого телеканала, самопровозглашённый временный президент Венесуэлы пользуется поддержкой населения и, во многом, международного сообщества, однако он всё равно бессилен.

Хуан Гуаидо в очередной раз призвал к проведению протестов — других возможностей у него не осталось, подчёркивает издание. Жители Венесуэлы, надеявшиеся, что с Гуаидо найдётся быстрый выход из кризиса, разочарованы. Хаос, вызванный перебоями электроснабжения и нехваткой воды, отвлёк население от политики. Тем не менее, Гуаидо удалось достичь успеха в важном вопросе: те, кто до сих пор не могли определиться в политическом отношении, теперь в большинстве своём приняли его сторону, уверяет немецкий телеканал.

Венесуэлец, работающий кондитером в Каракасе, уже на протяжении нескольких недель страдает из-за того, что не может нормально использовать свою кухонную технику. После продолжительного отсутствия электричества по всей стране напряжение восстановилось лишь до 110 вольт вместо 220. Такой мощности недостаточно для включения электроприборов. Кроме того, без электричества нет и водоснабжения. Кондитер больше не может печь, теперь он торгует зубными щётками, но их плохо покупают.

«С хорошим политическим руководством мы могли бы решить наши проблемы, — считает венесуэлец. — Но если мы заняты только поиском виновных в отключении электричества, мне приходится закрыть моё предприятие. Безработица растёт, а мы не заботимся о важных вещах». Демонстрация, которую он организовал перед своей кондитерской, не имела результата. Это была всего лишь одна из тысяч спонтанных акций протеста венесуэльцев против распространяющихся перебоев со снабжением ресурсами первой необходимости. Народные массы остались далеки от лозунгов оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, отмечает немецкий телеканал.

Эйфория и надежды значительной части населения на политические преобразования после того, как глава парламента Гуаидо провозгласил себя временным президентом, улетучились, сообщается на сайте Das Erste.

Политолог Университета имени Андреса Бельо Бенигно Аларкон объясняет улетучившийся эффект Гуаидо следующим образом: «Многие думали, дело примет широкий оборот, если электричества не будет много дней. До сих пор этого не произошло. Прежде чем люди выйдут на улицу, им нужно раздобыть немного еды или воды. Этот хаос не ведёт к решению, а только парализует людей. В Африке, где кризис в собственных странах стал обыденностью, авторитарные правительства могут долго удерживать власть, потому что люди заняты выживанием. Мы выяснили, что наше население не идёт против правительства, а пытается выжить».

Как сообщает немецкий телеканал, разочарованы оказались вдобавок те, кто ждал от Гуаидо кратковременных успехов. Оппозиционный лидер не справился с двумя задачами — доставить в страну гуманитарную помощь для страдающего населения и привлечь армию на свою сторону.

Однако, по версии Аларкона, Гуаидо удалось достичь успеха в важном вопросе: крупная группа венесуэльцев, ранее не поддерживавших ни социалистическое правительство Мадуро, ни оппозицию, примерно две трети теперь выступают за Гуаидо. Кроме того, он заново объединил расколотую оппозицию. «Успех Гуаидо в том, что он смог извлечь выгоду из недовольства, и люди поддерживают его так сильно, как ни одного политика до него, — поясняет политолог. — В прошлом году почти никто ещё не выходил на улицы. Сегодня всё иначе, однако поддерживать это оживление будет сложно. Время может играть против Гуаидо. Но то, что он снова оживил эти уличные протесты, — это серьёзный успех для него».

У Гуаидо есть поддержка населения, но нет реальной власти. В случае с Мадуро всё наоборот, утверждает телеканал Das Erste. Мадуро пока, кажется, не готов на уступки — напротив, он грозит Гуаидо арестом и уже лишил его парламентского иммунитета. Санкции и американское нефтяное эмбарго, очевидно, не впечатлили его правительство, отмечает немецкий телеканал, подчёркивая, что от последствий этой ситуации страдает, в первую очередь, население Венесуэлы.