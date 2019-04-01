WP: венесуэльский блицкриг не удался — США ведут с Мадуро «войну на истощение»

Попытка США быстро сменить власть в Венесуэле провалилась, и то, что задумывалось как блицкриг, превратилось в войну на истощение, передаёт The Washington Post. При этом подобную тактику ведения борьбы избрал и действующий президент Николас Мадуро, понимая, что угроза американского коллеги Дональда Трампа о военной интервенции — лишь блеф.
Ещё в январе администрация президента США Дональда Трампа предприняла несколько весьма «агрессивных» попыток убедить венесуэльских военных свергнуть лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, пригрозив санкциями и не исключив военное вмешательство. Однако, как пишет The Washington Post, США так и не удалось добиться поставленной цели.
Издание отмечает, что подобная риторика лишь встревожила американских левых и Россию, но в самой Венесуэле не было ни большого количества дезертиров среди генералов, ни каких-либо действий, направленных на свержение Мадуро.
При этом все попытки лидера оппозиции Хуана Гуаидо занять пост президента страны повисли в воздухе. Причём, по мнению The Washington Post, это не связано с по большей части с «показными» действиями России, которая отправила в Венесуэлу два самолёта с оборудованием и военными советниками.
Более значительную роль в этом играют коррупция высокопоставленных военачальников и влияние кубинских военных советников. Однако, пожалуй, основная причина неудачи состоит в том, что «венесуэльцы знают: Трамп блефует».
У США нет надёжных средств для смены режима в Венесуэле. И The Washington Post отмечает: остаётся лишь надеяться, что «санкции, дипломатическое давление и, прежде всего, ужасающий и стремительно ухудшающийся гуманитарный кризис» в конечном итоге приведут к переменам в Венесуэле.
Тем не менее всё больше венесуэльцев, ранее поддерживавших оппозицию, теперь относятся ко всем её действиям скептически.
«Они думают, что, если постоянно постить в Twitter, правительство испугается и сбежит. Этого не будет», — приводит издание слова жителя Венесуэлы.
За последние несколько лет «невежественному и неприглядному, но упорному» Мадуро удалось создать собственную стратегию выживания, арестовывая и пытая каждого заподозренного в неверности военного чиновника.
Кроме того, Мадуро обвиняет в гуманитарном кризисе, который переживает его страна, именно администрацию Трампа. И несмотря на то что США, как отмечает The Washington Post, непричастны к краху венесуэльской экономики, введённые страной санкции могут лишь усугубить и без того бедственное положение венесуэльцев.
При этом снижение объёмов экспорта нефти и отказ Мадуро принять иностранную помощь, кроме помощи Красного креста и России, могут привести к голоду в стране, а затем к массовой эмиграции венесуэльцев в Колумбию и Бразилию. В таком случае усилится давление на Трампа, в том числе непосредственно из стран Латинской Америки.
То, что задумывалось как блицкриг, в итоге превратилось в «войну на истощение, в которой основным оружием каждой из сторон стали человеческие тяготы».
Легко понять венесуэльцев, надеющихся на военное вторжение США, однако, несмотря на весь «блеф» Трампа, конфликт закончится иначе, пишет The Washington Post.
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