El País: Испания не поддержит и осудит любую военную интервенцию в Венесуэлу

Глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его страна не поддержит и осудит любое военное вторжение в Венесуэлу, сообщает El País. При этом он также выразил надежду на то, что до иностранной интервенции дело не дойдёт.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель предупредил, что Мадрид не поддержит и осудит любое военное вторжение в Венесуэлу, сообщает El País.
«Не все позиции были представлены. Мы чётко предупредили о том, что не будем поддерживать и решительно осудим любую иностранную военную интервенцию. И надеемся, что её не будет», — подчеркнул Боррель, говоря о событиях в Венесуэле.
Глава МИД Испании также подчеркнул, что «решение в Венесуэле может строиться лишь на демократическом урегулировании, достигнутом посредством договорённости среди венесуэльцев, и на объявлении президентских выборов».
Боррель также отметил, что Испания пытается со своими европейскими партнёрами выработать общую позицию по венесуэльскому вопросу.
Издание напоминает, что в выходные на границе с Колумбией и Бразилией произошли серьёзные столкновения между силовыми службами Венесуэлы и венесуэльскими гражданами, которые пытались добиться прохода гуманитарной помощи через пограничные пункты. В результате как минимум четыре человека погибли, и сотни получили ранения.
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