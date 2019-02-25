El País: Испания не поддержит и осудит любую военную интервенцию в Венесуэлу

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель предупредил, что Мадрид не поддержит и осудит любое военное вторжение в Венесуэлу, сообщает El País.

«Не все позиции были представлены. Мы чётко предупредили о том, что не будем поддерживать и решительно осудим любую иностранную военную интервенцию. И надеемся, что её не будет», — подчеркнул Боррель, говоря о событиях в Венесуэле.

Глава МИД Испании также подчеркнул, что «решение в Венесуэле может строиться лишь на демократическом урегулировании, достигнутом посредством договорённости среди венесуэльцев, и на объявлении президентских выборов».

Боррель также отметил, что Испания пытается со своими европейскими партнёрами выработать общую позицию по венесуэльскому вопросу.

Издание напоминает, что в выходные на границе с Колумбией и Бразилией произошли серьёзные столкновения между силовыми службами Венесуэлы и венесуэльскими гражданами, которые пытались добиться прохода гуманитарной помощи через пограничные пункты. В результате как минимум четыре человека погибли, и сотни получили ранения.

В субботу после неудачной попытки провести гумпомощь через границу «исполняющий обязанности президента» Хуан Гуаидо заявил, что на данный момент «открыты все варианты». Такую же позицию озвучил и госсекретарь США Майк Помпео, который также пригрозил, что после субботних событий Америка «примет меры».

«Дни Мадуро сочтены», — подчеркнул он.