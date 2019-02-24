El Periódico увидела «отблески серьёзной опасности» в венесуэльском кризисе

Гуманитарную помощь для венесуэльцев так и не удалось завезти в страну, пишет газета El Periódico. Первая попытка оппозиции прорвать военный кордон на венесуэльской границе не увенчалась успехом. В результате субботнего противостояния между военными и оппозиционерами один грузовик с гумпомощью был сожжён. При этом, по имеющимся данным, в столкновениях на границе двое человек погибли и почти 300 получили ранения.

В частности, Специальная комиссия по отслеживанию гуманитарной помощи насчитала 2 погибших, 34 арестованных и 95 раненых. В колумбийском внешнеполитическом ведомстве, между тем, заявили о 285 раненых. Как отмечает издание, эта история едва началась, но уже видны «проблески серьёзной опасности».

Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипломатические отношения с Колумбией.

«Ты — дьявол, Иван Дуке», — обратился венесуэльский лидер к своему колумбийскому коллеге, объявляя об этом шаге.

Богота не придала особого значения заявлению Мадуро.

«Он не может разрывать дипломатические отношения, которых Колумбия с ним не поддерживает», — подчеркнула вице-президент Колумбии Марта Лусия Рамирес.

А несколькими часами ранее Иван Дуке заявил, что на Мадуро будет лежать ответственность за «любой акт насилия» на четырёх пограничных мостах, связывающих две латиноамериканские страны.

Он также добавил, что, по его мнению, создание препон для поступления продуктов питания и медикаментов, которые главным образом были предоставлены США, может быть расценено как «преступление против человечности».

Хуан Гуаидо, которого Соединённые Штаты и ещё 50 стран признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы, высказал такую же идею. Он также не исключил военного решения нынешнего конфликта.

«Сегодняшние события обязывают меня принять решение: официально заявить международному сообществу о том, что мы должны оставить открытыми все варианты по освобождению нашей родины, которая борется и продолжит бороться», — подчеркнул Гуаидо.

В понедельник он примет участие во встрече стран, входящих в «Группу Лимы». На этом мероприятии, возможно, будет предложены более конкретные меры, говорится в статье.

Тем временем сторонники Мадуро и оппозиционеры ждут, какое решение в ближайшие часы примут военные. Чтобы внести раскол в их ряды, оппозиционеры ранее устраивали демонстрации, концерты, а также выступали с предупреждениями, однако желаемого результата добиться не удалось. Однако в субботу как минимум 63 военных дезертировали из венесуэльской армии, в том числе один генерал Алексис Лопес Рамирес, пишет El Periódico.