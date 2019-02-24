WSJ: в «торговой войне» Вашингтона и Пекина неожиданно побеждают российские производители сои

Торговый конфликт между Китаем и США и взаимное введение странами заградительных пошлин положительно сказались на российском сельском хозяйстве: китайский рынок сои, покинутый сейчас американскими производителями, пытаются занять фермеры российского Дальнего Востока, сообщает WSJ. Вместе с тем, как отмечает журналист газеты, действительно занять место США России удастся вряд ли — не тот климат.

Колхоз «Партизан», расположенный в селе Раздольное в Амурской области России, «должен был оказаться в урне истории вместе с тысячами других коллективных хозяйств, развалившихся после распада СССР» — однако он только что собрал крупнейший за всю свою 90-летнюю историю урожай, купил новую технику и выплатил сотрудникам рекордные премии, пишет The Wall Street Journal. Секрет успеха «Партизана» прост: он выращивает соевые бобы, а его главный рынок сбыта, Китай, находится всего в паре десятков километров от него, подчёркивается в материале издания.



Как отмечает автор статьи, в результате инициированной президентом США Дональдом Трампом «торговой войны» с Пекином, Америка практически прекратила экспорт сои в Китай, являющийся главным в мире потребителем этой культуры. Несмотря на то, что китайские чиновники совсем недавно, на фоне ведущихся сейчас китайско-американских торговых переговоров, вновь заявили о готовности увеличить закупки американских соевых бобов, исход упомянутых переговоров пока остаётся неясным, что, в частности, недавно спровоцировало высокую волатильность на американском рынке фьючерсов на соевые бобы. А тем временем занять часть потерянного США рынка поспешили российские фермеры, пишет обозреватель WSJ.



Согласно китайским данным, общий торговый обмен между Москвой и Пекином в прошлом году вырос более чем на 27%, достигнув $100 млрд, и хотя большую часть товарооборота создают нефть, газ и металлы, экспорт российской сельхозпродукции в Китай также растёт — включая и соевые бобы, объём экспорта которых увеличился за последние четыре года больше чем в десять раз, до почти 1 млн тонн, пишет автор. «В основе такого укрепления торговли лежат личные инициативы председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина, которые смогли создать партнёрские отношения, направленные на то, чтобы бросить вызов Вашингтону как в дипломатическом, так и в экономическом плане», — подчёркивает журналист. Впрочем, как говорят эксперты, вне зависимости от инициатив государственных лидеров костяком любых торговых отношений неизменно становятся всё же малые и средние предприятия — и именно это можно наблюдать на примере российского экспорта сои в Китай, который растёт в основном через частные инвестиции и деятельность негосударственных хозяйств, констатирует он.



Как отмечает обозреватель WSJ, экономика России долгие годы была ориентирована на Европу, в результате чего такие места как Раздольное оказались «не у дел», но с 2012 года страна стала всё меньше торговать с западными соседями и всё больше — с Китаем, и ситуация стала меняться. Как поведал журналисту директор «Партизана» Виктор Силохин, если раньше ему приходилось возить свой урожай на ближайший перерабатывающий завод в Иркутск, расположенный в 3200 км на запад от села, то сегодня в Амурской области появилось целых три аналогичных завода, работающих на китайский рынок. Благодаря доходам «Партизана» с продажи сои в Раздольном сделали ремонт в сельской школе и восстановили поликлинику и стадион. «Оживлённые, ухоженные улицы села сильно контрастируют с почти заброшенными деревнями, которыми усеяна область», — делится впечатлениями автор.



Между тем, удастся ли России нарастить производство сои до того уровня, когда она сможет удовлетворять значимую часть китайского спроса — большой вопрос, оговаривается журналист. В настоящий момент российский экспорт покрывает лишь около 1% китайского рынка, объём которого оценивается в 90 млн тонн ежегодно, подчёркивает он. Хотя амурские чиновники возлагают на регион большие надежды и обещают в течение нескольких лет увеличить урожаи сои в два раза до 2 млн тонн, климатические условия — а именно, непредсказуемые осадки и холод — вряд ли позволят России стать «ведущей державой на соевом рынке», полагает автор. Сейчас лучшие амурские фермы производят более чем в два раза меньше сои, чем среднее хозяйство в центральных регионах Бразилии — страны, которая является главным поставщиком сои для Китая, отмечается в статье.



Между тем, есть у российских фермеров и преимущество: низкие транспортные расходы, признаёт автор. Столица Амурской области Благовещенск находится всего в десяти минутах на автобусе от центра Хейхе, 2-миллионного китайского города. Амурские чиновники надеются, что рост экспорта сои станет началом более масштабного экспортного бума в российском сельском хозяйстве. Как напоминает обозреватель WSJ, в январе Китай снял запрет на импорт российских молочных продуктов и курятины, а в ближайшем будущем будет завершён первый мост между Россией и Китаем через реку Амур; вслед за этим, к 2020 году, появится и первый железнодорожный мост, который, как считают местные чиновники, станет мощным стимулятором для роста торговли.