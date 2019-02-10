CNN рассказал, как Дональд Трамп помог российской рыбе

Рыбаки с Аляски надеялись, что в результате затеянной Дональдом Трампом торговой войны рыба, которую вылавливают в России, обрабатывают в Китае, а затем продают в США, утратит своё ценовое преимущество, пишет CNN. Однако этим надеждам не суждено было сбыться, и положение американских рыболовецких компаний лишь ещё больше усугубилось.

Торговая политика администрации Трампа «ненароком» сохранила ценовое преимущество для рыбы, которую вылавливают в России, а затем продают Соединённым Штатам, утверждает CNN. Причём из российской рыбы, в большинстве своём, изготавливают рыбные палочки, которые впоследствии подают в американские школьные столовые.

На протяжении многих лет у рыбаков Аляски вызвала недовольство конкуренция со стороны России, особенно на выгодном рынке минтая. Эту рыбу вылавливают в российских водах, а затем отправляют на переработку в Китай. После этого она поступает в США в замороженном виде.

Российский минтай стоит дешевле этой же рыбы, пойманной в США. Благодаря этому данной продукции удалось заполучить определённую долю американского рынка, оцениваемую приблизительно в $200 млн.

В результате к 2017 году почти половина рыбных палочек, продаваемых американским школьникам, изготавливалась из рыбы, пойманной в России и накачанной добавками в Китае, пишет CNN со ссылкой на данные объединения «Производители настоящего минтая с Аляски» (Genuine Alaska Pollock Producers), в которую входят 14 компаний по производству морепродуктов.

Американские производители рыбы надеялись, что президент США Дональда Трамп исправит ситуацию. И в прошлом году Белый дом решил ввести 10%-ную пошлину на часть товаров, импортируемых из Китая. Этот шаг американских властей мог бы устранить ценовые преимущества российской рыбы, но не тут-то было: администрация Трампа лишь ещё больше усложнила жизнь для рыбаков с Аляски.

Вначале Белый дом исключил российский минтай из списка товаров, подпадающих по введение дополнительного сбора, тем самым сохранив за ним ценовое преимущество перед американской продукцией. А затем Китай пошёл на ответный шаг и объявил о введении 25%-х пошлин на товары из США, в том числе и на минтай с Аляски. Тем самым Пекин ограничил американской рыбе доступ на растущий рынок КНР.



Как заявил один из руководителей объединения «Производители настоящего минтая с Аляски» Пэт Шанахан, представители отрасли надеялись, что в ближайшие годы им ещё быстрее удастся провести экспансию на китайский рынок. Но торговая война разбила эти надежды, пишет CNN.