Альтернативный прогноз от Times на 2019 год: мемуары Трампа, брексит без сделки и конец торговой войны

Ирландский журналист и писатель Кормак Луси выступил с собственный прогнозом на 2019 год в воскресном приложении к британскому изданию The Times. В частности, Луси предполагает, что в нынешнем году нам следует ожидать рост популярности президента США Дональда Трампа и выход Великобритании из ЕС в сентябре 2019 года без сделки.

Ирландский журналист и писатель Кормак Луси предложил читателям воскресного приложения к газете The Times ознакомиться со своими 19 альтернативными предсказаниями на 2019 год. При этом автор статьи предупреждает, что у многих читателей они могут вызвать шок или удивление.



Во-первых, Луси полагает, что уже в начале нового года повышение НДС и стоимости аренды помещений, а также снижение числа посетителей приведут к массовому закрытию ресторанов. Правительство отреагирует, предложив гранты на проведение исследований по целесообразности ресторанного бизнеса. Однако к концу года сможет выплатить лишь менее 3% административных расходов на осуществление схемы.



Вслед за выводом американских войск из Сирии, свои армии выведут Франция и Великобритания. На саммите в Сочи лидеры России, Ирана и Турции поделят освобождённую союзниками сирийскую территорию. Главными проигравшими окажутся курды, однако слухи о кровопролитиях на востоке Сирии подтвердить не удастся из-за блокады района.



Парламент Великобритании не одобрит сделку по брекситу Терезы Мэй. В свою очередь, ЕС решит не идти на новые уступки, однако на новые переговоры или проведение повторного референдума времени не останется, и страна будет неминуемо приближаться к выходу из Евросоюза без сделки.



Вместе с тем, продолжатся нападения на офисы компании KBC Group, предоставляющей банковские и страховые услуги. Ирландская полиция арестует мужчину, который случайно поджог себя, кидая зажигательную смесь в окно офиса. А пока ему будут оказывать помощь, он будет кричать: «Банкиры — идиоты», предполагает Луси.



Пятый возможные сценарий предполагает, что в преддверие брексита британцы станут активно запасаться продуктами. Одну женщину даже арестуют за то, что она скупит все батончики «Марс» в городе.



Кроме того, автор полагает, что министру сельского хозяйства и продовольствия Ирландии Майклу Криду выскажут вотум недоверия из-за того, что после паники перед брекситом в стране не останется картошки.



Согласно седьмому прогнозу, по мере приближения брексита без сделки курс фунта стерлингов будет опускаться. Это позволит наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману купить английскую футбольную команду Manchester United. И игрока команды Поля Погба выгонят из команды за то, что он не явится в посольство Саудовской Аравии на занятия по укреплению командного духа*.



Кроме того, в конце февраля с приближением возможности выхода из ЕС без сделки, брексит будет отложен на шесть месяцев для подготовки «жёсткого» брексита. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер попытается оправдаться словами: «Нам нужна сделка, чтобы сделки не было». Фондовые рынки резко вырастут, а вот курс фунта стерлингов лишь немного отыграет позиции.



В США демократы палаты представителей создадут специальный комитет для расследования действий президента Дональда Трампа, который между собой будут называть «комитет, чтобы сделать жизнь Трампа адом». Он ничуть не смутит президента, а вот политикам будет всё сложнее соглашаться на работу в администрации Трампа, так как это будет означать, что они попадут во внимание комитета.



Также Луси предполагает, что либерально-консервативная партия Ирландии Фине Гэл потеряет поддержку среди населения с приближением брексита без сделки, так как ирландцы не одобрят жёсткую позицию правящей партии по вопросу об ирландской границе.



При этом в Великобритании будет создан инвестиционный фонд, специализирующийся на табаке, алкоголе, азартных играх, ископаемом топливе. По итогам 2019 года он покажет значительный рост и решит закрепить успех созданием «диктаторского фонда».



При этом автор предсказывает, что впервые за 27 лет Австралия столкнётся с рецессией, после того как цены на недвижимость в стране упадут на 50%. А центральному банку страны придётся начать программу по насыщению экономики денежной массой.



Вместе с тем майские выборы окажутся успешными для ирландских партий Фине Гэл и Фианна Файл. Последней даже удастся выиграть дополнительное место в Европейском парламенте от Дублина.



В первой половине года мировую экономику ждёт рецессия, однако уже к концу года она восстановится благодаря росту экономики Китая. При этом из-за снижения темпов экономического роста и недовольства его политикой, председателю КНР Си Цзиньпину придётся пойти на сделку с Трампом. Китай уступит по большинству пунктам в торговле, а США признает китайские амбиции в Южно-Китайском море, сократив там своё присутствие. Это обеспечит повышение рейтингов обоих лидеров.



В пятнадцатом пункте Луси прогнозирует рост американского фондового рынка, к которому приведёт сделка Китая и США. Поддержка Трампа впервые превысит уровень в 50%.



После этого Трамп напишет собственную книгу под названием «Искусство президентства». При этом популярность его книги оставит далеко позади мемуары бывшего лидера страны Барака Обамы.



В сентябре Великобритания, наконец, покинет состав ЕС. Однако процесс пройдёт достаточно гладко. И все стороны вздохнут с облегчением, потому что смогли избежать многолетних и неразрешимых споров и теперь смогут в спокойной обстановке возобновить переговоры.



Трамп проведёт Рождество в своём отеле в ирландском графстве Клэр, поскольку в США развернутся напряжённые выборы кандидата в президенты от Демократической партии. Его сфотографируют в кепке с надписью «Вперёд Хиллари» после того, как Хиллари Клинтон решит участвовать в выборах 2020 года, пишет Кормак Луси в The Times.



* Полузащитник Manchester United Поль Погба праздновал голы, исполняя танцевальное движение Dab, которое незаконно в Саудовской Аравии из-за того, что власти увидели в нём связь с распространением наркотиков (прим.— ИноТВ).