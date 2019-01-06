Times: Россия и Китай пытаются проникнуть в Британию с «чёрного хода» — через Шотландию

Россия и Китай пытаются через Шотландию повлиять на британскую политику и таким образом дестабилировать общество, пишет The Times со ссылкой на мнение эксперта в области внешней политики Джона Хеммингса. По его словам, в этой стране Москва и Пекин могут работать с более дружелюбно настроенной аудиторией, которая с подозрением относится к британской дипломатии.

Россия и Китай используют Шотландию в качестве «лазейки» для влияния на британскую политику и дестабилизации страны, пишет The Times со ссылкой на мнение директора Центра азиатских исследований при Обществе Генри Джексона и эксперта в области внешней политики Джона Хеммингса.



По его мнению, в Шотландии «авторитарные режимы» находят более «дружелюбно настроенную аудиторию», так как там к британской дипломатии относятся с большим подозрением. Кроме того, выход Шотландии из состава Великобритании привёл бы к снижению политического веса Лондона, который «является ключевым защитником системы, основанной на праве».



Хеммингс считает, что деятельность глобальной китайской сети институтов Конфуция — это элемент кампании по трансформации образа Китая на Западе и блокированию обсуждения таких проблем как будущее Тайваня и Тибета.



В Шотландии на душу населения находится самое большое количество институтов Конфуция в мире. Центры присутствуют в университетах Стратклайда, Глазго, Хериот-Уатта, а также в Эдинбургском и Абердинском университетах. Кроме того, филиалам института Конфуция в школах шотландское правительство предоставляет субсидии в размере £754 тыс. в год.



«Институт Конфуция — это составная часть более широкой политики «объединённого фронта», призванной трансформировать образ Китая в мире путём крупных вложений в западные университеты, СМИ, газеты и киностудии, — заявил эксперт, добавив, что главная проблема в том, что они финансируются иностранным «авторитарным государством».



Что касается России, то она, как отмечает The Times, усилила своё «государственное вещание» в Шотландии, а также «наняла таких высокопоставленных политиков как Алекс Салмонд, Джордж Гэллоуэй и Томми Шеридан вести программы на каналах RT и Sputnik».



«Россия и Китай проиграли холодную войну и поэтому до сих пор считают Запад своим оппонентом. Если бы меня спросили, зачем России и Китаю работать над сближением с Шотландией, я бы сказал, что дело в референдуме о независимости, из-за которого кажется, что эта страна — лазейка для влияния на Великобританию», — добавил Хеммингс.



Шотландские университеты, однако, опровергли информацию о том, что институты Конфуция используются для замалчивания каких-либо проблем.



«Ресурсы, поступающие из штаб-квартиры Института, идут не в институты Конфуция в шотландских школах. Учителя этих филиалов, как и другие их коллеги обязаны осуществлять образовательный процесс в соответствии с всеобщей программой обучения Шотландии», — заявили на этот счёт в шотландском правительстве.