FAZ: британские власти прикрывались «российской пропагандой» в борьбе с оппозицией

Под прикрытием борьбы с российской пропагандой британская организация под названием «Институт государственного управления» занималась дискредитацией оппозиции, в частности лидера лейбористов Джереми Корбина, сообщает Frankfurter Allgemeine. При этом, как выяснилось, структура финансировалась МИД Великобритании, а также Госдепом и НАТО.

После скандала с утечкой данных из Facebook депутаты Европейского парламента активно выступают за повышение прозрачности любых политических кампаний, которые проводятся в сети интернет, пишет Frankfurter Allgemeine. Они настаивают на том, чтобы организации, занимающиеся подобной деятельностью, полностью раскрывали информацию об источниках своего финансирования.

Еврокомиссия же призывает к «активному противодействию» попыткам повлиять на общественное мнение, особенно с оглядкой на большое число выборов, которые пройдут в Европе до 2020 года. Но в Великобритании разгорается скандал, который как раз связан с этим «активным противодействием».

Под прикрытием борьбы с «российской пропагандой» организация под названием «Институт государственного управления» занималась дискредитацией местной оппозиции, в частности лейбористкой партии. Её сотрудники пытались выставить лидера лейбористов Джереми Корбина «марионеткой Владимира Путина».

Как выяснилось, эта организация с головным офисом в Шотландии была основана бывшими военным и экс-сотрудниками спецслужб. После того как общественность узнала, чем она занималась, соответствующие органы в Шотландии занялись её проверкой. На допросе в британском парламенте министр по делам Европы и Америки Алан Дункан, причастный к созданию этой организации, отверг все обвинения в её адрес, но не смог объяснить, почему среди её спонсоров наряду с его министерством числятся Государственный департамент США и НАТО.

К тому же, как выяснилось, деятельность организации не ограничивалась вмешательством исключительно во внутриполитические вопросы. Она также организовала кампанию по дискредитации одного из испанских политиков, которому новый премьер-министр Испании хотел поручить надзор за спецслужбами. В ней было задействовано большое количество испаноязычных журналистов, отмечает издание.

Этот скандал показывает, что те, кто в борьбе с иностранной пропагандой и дезинформацией использует идентичные методы, «ходят по очень тонкому льду». Конечно, открытое общество не может бездействовать, когда свобода слова, печати и информации используются для его раскола, но отвечать на это тем же «крайне неверно», подчёркивает Frankfurter Allgemeine.