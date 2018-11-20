Украинская писательница призвала запретить мультфильм «Маша и Медведь» как оружие «русского мира»

Украинская писательница Лариса Ницой подтвердила версию британских СМИ о присутствии элементов «пропагандистского влияния» в российском мультсериале «Маша и Медведь». В интервью «Обозревателю» она подчеркнула, что это «полнейшая правда», и подобные мультфильмы нельзя показывать украинским детям, потому что они являются «стратегическим оружием «русского мира».

Недавно британские СМИ обнаружили элементы «кремлёвской пропаганды» в популярном российском мультсериале «Маша и Медведь». Сделанное британцами заявление о пропагандистском влиянии российского мультфильма — полнейшая правда, убеждена украинская писательница Лариса Ницой.

С помощью этого мультфильма Россия пытается «создать себе образ «пушистой» дружеской и доброжелательной страны», заявила она в интервью «Обозревателю». Подобные медиа-продукты писательница считает «стратегическим оружием !русского мира».

При этом Ларису Ницой раздражает поведение Украины: «Мы до сих пор ведём себя как незрелый закомплексованный подросток в коротких штанишках, который боится высказать собственное мнение». По словам писательницы, эту тему на Украине начали обсуждать только после того, как на неё обратил внимание «кто-то старший», тогда как необходимо было первыми заявить о «недопустимости» российского мультфильма «в условиях войны».

Более того, Ницой выразила уверенность, что если бы в 1918 году уже существовала мультипликация, российские мультфильмы были бы запрещены уже тогда. «Однако во времена оккупации нас ещё больше пришили к России, ещё больше заразили «русским миром», отстреляли и уничтожили всех тех, кто мог говорить вслух, — негодует украинская писательница. — И сегодня этот «русский мир» пришёл, в нас стреляет, а мы своим деткам в голову вкладываем их продукт».

«Мы не должны во время войны ничего брать у России, тем более не должны брать продукцию для детей», — подчеркнула Ницой в своём интервью. С её точки зрения, хорошо, что хотя бы Великобритания высказалась по этому вопросу, потому что Украина на государственном уровне этого не сделала. Между тем, педагоги в стране давно обсуждают этот мультфильм и считают, что его нельзя показывать украинским детям, заверила писательница, ещё раз выразив сожаление по поводу отсутствия официального заявления в СМИ по этому поводу.