DT: французские школьники будут смотреть мультики на английском, чтобы ликвидировать языковые пробелы

Детям во Франции будут показывать мультфильмы и программы на английском языке — такой стала одна из предложенных министерством образования мер, нацеленных на повышение уровня владения иностранным языком. Если раньше Франция гордилась своей исключительностью, теперь её власти, включая президента Макрона, призывают к активному изучению английского и других языков для доступа к новым технологиям и открытости миру, пишет британская The Daily Telegraph.

Детей во французских начальных школах будут поощрять к просмотру мультфильмов на английском языке — таким образом правительство стремится улучшить владение иностранным языком среди учащихся, пишет британская The Daily Telegraph.

В специальном отчёте властей Франции предложены меры, направленные на повышение уровня знаний населения в сфере лингвистики. Как сообщается в статье, недавно по всей Европе проводилось исследование, в результате которого Франция заняла предпоследнее из 16 мест по уровню преподавания первого иностранного языка. Лишь немногим лучше оказались результаты страны в том, что касается владения вторым иностранным языком.

«Нам прекрасно известно, что наши скандинавские соседи так хороши в английском, потому что они смотрят их фильмы на языке оригинала», — заявил министр образования Франции Жан-Мишель Бланке, добавив, что государственное телевидение будут поощрять к показу соответствующих программ для детей.

Также представленные рекомендации включают обучение целому ряду предметов, в том числе науки, истории и математики, на английском и других языках. «Мы должны иметь возможность использовать новые технологии и давать уроки по другим предметам на других языках, а также расширять это обучение за пределы школы», — считает французский министр.

Отчёт по этому вопросу был написан в соавторстве с британским журналистом и полиглотом Алексом Тейлором, известным во Франции по многоязычной новостной программе с субтитрами — она называлась Continentales и выходила в 1990-х годах.

Как сообщается в статье, детей во Франции знакомят с основами английского языка с шестилетнего возраста, однако их учителям часто не хватает языковой подготовки и беглости речи. Отчасти эта проблема обусловлена историческим подходом и стремлением к языковой изолированности. По словам французского профессора в сфере лингвистики, Франция унаследовала «в какой-то момент доминировавший язык» и думала в то время, что другие должны учиться говорить на нём. «Во имя французской исключительности, мы должны были сопротивляться английскому вторжению», — поясняет эксперт. Именно поэтому иностранные языки так мало представлены в современной Франции. Другой проблемой в этой связи стал французский страх перед неудачей. «Мы стремимся к совершенству, и в результате ученики часто скованны», — отмечает соавтор отчёта.

В докладе также предлагается увеличить количество двуязычных классов и занятий, расширить «европейские» секции в школах, ввести систему довузовских международных сертификатов по иностранному языку, продолжает британская газета.

Как напоминает The Daily Telegraph, улучшение образования, в том числе навыков владения иностранным языком, было одним из ключевых обещаний в предвыборной кампании Эммануэля Макрона. Во время выступления в Сорбонне в прошлом году президент Франции, свободно владеющий английским языком, столкнулся с бурным осуждением за выступление на языке Шекспира, и подчеркнул, что его цель — сделать так, чтобы все студенты Франции провели по шесть месяцев за границей.

Другие ключевые реформы в сфере образования включают в себя уменьшение вдвое размеров классов в начальной школе в неблагополучных районах и программу ежедневных диктантов, сообщает The Daily Telegraph.