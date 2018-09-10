СТРАНА.ua: украинские студенты не хотят возвращаться на родину из Польши

Из 40 тыс. украинских студентов, которые сейчас учатся в Польше, вернуться на родину собираются только 5—10% молодых людей. Как передаёт «СТРАНА.ua», остальные будут продолжать обучение или искать работу в самой Польше или же в других странах ЕС.

В вузах и колледжах Польши получают образование около 40 тыс. украинских студентов, однако вернуться на Украину после получения диплома планируют примерно 5—10% молодых людей. Как пишет «СТРАНА.ua», остальные будут продолжать обучение или искать работу в самой Польше или же в странах ЕС.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица. При этом, по его мнению, пик роста желающих получить образование за рубежом среди молодёжи Украины уже пошёл на спад.

«Очень росло количество два года назад. Да, сейчас также есть рост, но не намного. Те опросы, которые проводились среди студентов, свидетельствуют, что 5—10 процентов задекларировали, что хотят возвращаться на Украину. Остальные собираются продолжить обучение или проживание в Польше. Это примерно половина из них. Другая половина собирается ехать дальше на Запад учиться или работать», — рассказал Андрей Дещица.

Дипломат подчеркнул, что, с одной стороны, это хорошо, что украинская молодёжь едет на Запад, учится там и набирается опыта. С другой стороны, из страны уезжают молодые люди, и это негативное явление для Украины, поскольку в них нуждается экономика.