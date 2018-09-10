СТРАНА.ua: украинские студенты не хотят возвращаться на родину из Польши

Из 40 тыс. украинских студентов, которые сейчас учатся в Польше, вернуться на родину собираются только 5—10% молодых людей. Как передаёт «СТРАНА.ua», остальные будут продолжать обучение или искать работу в самой Польше или же в других странах ЕС.
В вузах и колледжах Польши получают образование около 40 тыс. украинских студентов, однако вернуться на Украину после получения диплома планируют примерно 5—10% молодых людей. Как пишет «СТРАНА.ua», остальные будут продолжать обучение или искать работу в самой Польше или же в странах ЕС.
Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица. При этом, по его мнению, пик роста желающих получить образование за рубежом среди молодёжи Украины уже пошёл на спад.
«Очень росло количество два года назад. Да, сейчас также есть рост, но не намного. Те опросы, которые проводились среди студентов, свидетельствуют, что 5—10 процентов задекларировали, что хотят возвращаться на Украину. Остальные собираются продолжить обучение или проживание в Польше. Это примерно половина из них. Другая половина собирается ехать дальше на Запад учиться или работать», — рассказал Андрей Дещица.
Дипломат подчеркнул, что, с одной стороны, это хорошо, что украинская молодёжь едет на Запад, учится там и набирается опыта. С другой стороны, из страны уезжают молодые люди, и это негативное явление для Украины, поскольку в них нуждается экономика.
Постоянное представительство России в ООН запросило проведение заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения итогов встречи президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Администрация президента США Дональда Трампа заявила о запуске кампании «максимального давления» на Северную Корею в связи с продолжением Пхеньяном курса на ядерное вооружение. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на трёх высокопоставленных официальных лиц США.
Жители западных стран и России по-разному относятся к Китаю и оценивают его действия на международной арене. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведённых французской компанией IFop и фондом «Общественное мнение» по заказу Sputnik.
Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своём отношении к тому, что его бывший помощник Роман Пилипчук стал ассистентом Рашида Рахимова в грозненском «Ахмате», перед очной встречей в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фильм Константина Хабенского «Собибор» выдвинут от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщил продюсер Александр Роднянский, входящий в Российский оскаровский комитет.
Итальянский оркестр саксофонов выступит 20 сентября на новой сцене Херсонеса в рамках закрытия первого международного музыкального фестиваля «Дворцы Крыма — дворцы Санкт-Петербурга», сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества следователя, руководившего следственной группой по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Защитник хоккейного клуба «Сочи» Никита Щитов сообщил, что автобус с игроками команды попал в аварию по пути на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с санкт-петербургским СКА.
Минэкономразвития разработало проект документа «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок призвал найти решение проблемы в сирийском Идлибе, чтобы не допустить её превращения в наиболее серьёзную гуманитарную катастрофу современности.
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с RT прокомментировал высказывание представителя президента Украины Бориса Бабина, заявившего, что Киев не допустит возобновления поставок воды в Крым.