Экс-глава МИД ФРГ: «особых отношений» между Россией и Германии быть не должно

Между Германией и Российской Федерацией не должно быть особых отношений, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. Для Евросоюза, по словам экс-главы МИД ФРГ, это будет сравнимо «разрыву бомбы».

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался против того, чтобы Берлин в одиночку выстраивал отношения с Москвой, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.

«Между Германией и Российской Федерацией не должно быть особых отношений. Для Европейского союза это будет сравнимо разрыву бомбы», — заявил экс-глава МИД ФРГ на презентации своей новой книги в Ганновере, посвящённой российско-германским отношениям.

Во время кризиса на Украине, напомнил Габриэль, Германия, Франция, Россия и Украина были вынуждены совместно вести переговоры. Этого уже было достаточно, чтобы напугать Польшу, констатировал бывший министр.

По словам экс-главы немецкого внешнеполитического ведомства, в памяти поляков ещё свежи воспоминания о том, что «случается в Восточной Европе, когда Германия и Россия ведут переговоры без участия Польши».