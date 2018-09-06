Экс-глава МИД ФРГ: «особых отношений» между Россией и Германии быть не должно

Между Германией и Российской Федерацией не должно быть особых отношений, заявил бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. Для Евросоюза, по словам экс-главы МИД ФРГ, это будет сравнимо «разрыву бомбы».
Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказался против того, чтобы Берлин в одиночку выстраивал отношения с Москвой, сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на немецкое информационное агентство DPA.
«Между Германией и Российской Федерацией не должно быть особых отношений. Для Европейского союза это будет сравнимо разрыву бомбы», — заявил экс-глава МИД ФРГ на презентации своей новой книги в Ганновере, посвящённой российско-германским отношениям.
Во время кризиса на Украине, напомнил Габриэль, Германия, Франция, Россия и Украина были вынуждены совместно вести переговоры. Этого уже было достаточно, чтобы напугать Польшу, констатировал бывший министр.
По словам экс-главы немецкого внешнеполитического ведомства, в памяти поляков ещё свежи воспоминания о том, что «случается в Восточной Европе, когда Германия и Россия ведут переговоры без участия Польши».
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